Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı
TRT1 ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul nefesleri kesmeye devam ediyor. 140. bölümde Alıncak tarafından tutsak alınan Mergen'i kurtarmak için harekete geçen oba beyi, alplerin baskına geç katılması dolayısıyla sıkıntılı anlar yaşamıştı. Dizi hayranları heyecanın devam ettiği Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki 27 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde neler olacak? İşte bazı bilgiler...
Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm fragmanlarında, Cenk meydanında yaşananları ele alan oba beyi, alplerin geç gelmesi dolayısıyla Alıncak'ı esir alma şansını elinden kaçırmasına katlanamamaktadır. Peki Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde başka neler olacak? İşte 27 Mart'ta ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümüne dair bazı ipuçları...
141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen’i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat’ı bulup yeğeni Süleyman’ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak’a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos’a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak’a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.
Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak’ı öldürebilecek midir?
Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat’ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos’un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey’in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos’un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Diriliş Ertuğrul'un 140. bölümünde; Ertuğrul Bey Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu.
Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.
süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı.
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