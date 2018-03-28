Cüneyt Arkın coştu salonda alkış tufanı koptu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kelebek
28.03.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın coştu salonda alkış tufanı koptu

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Cüneyt Arkın coştu salonda alkış tufanı koptu

Cüneyt Arkın filmlerinde at üzerinde nasıl 6 ok attığını soran bir dinleyiciye "Sen oku bırak, bir vurdum mu oturtup, 20 kişi deviriyordum" diye yanıt verdi.

İSKİ'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği "Geleneksel Vefa Buluşması"nın konuğu sanatçı Cüneyt Arkın oldu.

"BANA HER ŞEYİ SORABİLİRSİNİZ YAŞIM HARİÇ"

Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'ndeki programa oğlu Murat ile katılan 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, tek tek masaları dolaşarak yaşlılarla selam verdi. Ardından programa katılanların sorularını yanıtlamak üzere sahneye çıkan Arkın, "Bana her şeyi sorabilirsiniz yaşım hariç" dedi.

"36 OK ATARIM":

Cüneyt Arkın, at üzerinde nasıl 6 ok attığının sorulması üzerine, "Hemşehrim 6 ok ne? 26 ok, 36 ok atarım. Ne demişler 'bir Türk dünyaya bedeldir'. Sen oku bırak, bir vurdum mu oturtup, 20 kişi deviriyordum" diye konuştu. Arkın'ın sözleri salondan bol bol alkış aldı.

“ALLAH VERİRSE, YAĞMUR YAĞARSA BU SUYU BİZ SİZE ULAŞTIRABİLİRİZ"
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise yaptığı açıklamada, “Biz İstanbul'a suyu 180 kilometre uzaktan Istrancalar'daki barajlardan getiriyoruz. Evinizde musluktan akan suyun aslında çok uzun bir macerası ve yolu var. Belki kolay buluyoruz, musluğu açınca... Şimdi akıyor ama o su evinize o kadar kolay gelmiyor. Biz her ne kadar yatırım yapsak da proje üretsek de şunun bilincindeyiz; Allah verirse, yağmur yağarsa bu suyu biz size ulaştırabiliriz. Bizim işimizin bir kısmında bir miktar da dua var. Ben siz büyüklerimizin bu anlamda İstanbulumuza, memleketimize kuraklık vermemesi için dualarını esirgememenizi, her daim dua buyurmanızı istirham ediyorum" dedi.

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