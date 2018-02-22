Canlı yayında ‘kocamı sürekli aldatıyorum’ dedi, stüdyo buz kesti!

Beyaz TV ekranlarında 'Hayatta Her Şey Var’ programında birçok kez olduğu gibi yine ilginç anlar yaşandı.

Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, "Evliyim. Bir tane kızım var 5 yaşında. Ben eşimi sürekli aldatıyorum. Eşimle beraber olmak istemiyorum. Başkaları benim dikkatimi çekiyor. Alımlı bir kadınım." dedi. Bu sözlerinin ardından büyük tepki çeken kadın, apar topar yayından alındı.

İzleyicinin sözlerini bitirmesine izin vermeden telefonu yayından aldıran Nur Viral “Ben bir şey söyleyeyim. Biz dert dinlemek istiyoruz. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Derdine bak” diyerek tepki gösterdi.