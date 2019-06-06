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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
06.06.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

Badem yağının faydaları nelerdir?

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Badem yağının faydaları nelerdir?

Saç dökülmesinden cilt çatlağına kadar birçok sağlık probleminde kullanılan badem yağı, sağlıklı yaşam trendlerinin değerlerinden biri haline geldi. Çeşitli yağ asitlerince zengin olan badem yağı, badem ağacı tohumlarından soğuk sıkma ile elde edilen, soluk sarı renkli, hafif kokulu ve ceviz tadında bir sabit yağdır. Peki, badem yağının faydaları nelerdir? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.

Badem yağı, pürüzlü cilt sorunlarını pürüzsüzleştirerek sağlıklı bir görünüm sağlaması nedeniyle, özellikle kadınlar tarafından daha sık tercih ediliyor. İçerisinde bulundurduğu oleik asit, linoleik asit ve palmitik asitle yağ bakımından oldukça zengin. İşte, saç uzaması, yara iyileştirici ve cilt çatlaklarının giderilmesinde yardımcı olduğu bilinen badem yağının faydaları ile ilgili merak edilenler.

BADEM YAĞI NEDİR?

Badem ağacı tohumlarından soğuk sıkma ile elde edilen, soluk sarı renkli, hafif kokulu ve ceviz tadında bir sabit yağdır. Kuru ve çatlak ciltleri çok olumlu etkiler ve pürüzlerini giderir. Ayrıca saç besleyici olup, saç dökülmesini önler. Özellikle karın, bel, basen ve kalça kısmında oluşan cilt çatlaklarının giderilmesinde, besleyici, onarıcı, koruyucu, yumuşatıcı ve nemlendirici olarak cilt bakımında badem yağı kullanılmaktadır.

BADEM YAĞININ FAYDALARI

-Tatlı badem yağı adeta cildimize kusursuz bir güzellik vadediyor. Yağ, cilt tonunu eşitler, pürüzsüzleştirir ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

-Mucizevi tatlı badem yağı, cilt bakımının yanı sıra içeriğinde bulunan badem yağı asitlerinin diğer yağlardan daha yüksek bir içeriğe sahip olması nedeniyle saç, kaş, kirpik bakımında da oldukça etkili.

-A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu yağ tüm cilt tipleri için nemlendirici görevi tutuyor.

-Yapılan araştırmalarda, tatlı badem yağının güneş hasarlı ciltlerdeki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini büyük oranda azaltıyor. Gene yapılan bir araştırmada ise antioksidan, anti-inflamatuar, bağışıklık artırıcı ve skar (yanık ya da yara izleri) azaltıcı bir etkisi olduğu bilgiler arasında.

-Özellikle kış aylarında artan cilt kuruluğu şüphesiz herkesin ortak problemi. Badem yağındaki yağlar tekli doymamış yağ olduğundan, cildiniz onları çabucak emer ve nemi korur. Bu sayede cildinizde ki kuruluk büyük oranda azalır.

-Tatlı badem yağı içeriğinde bulundurduğu E vitamini ve omega-6 yağ asitleri sayesinde göz çevresindeki koyu halkaları önlemeye yardımcıdır.

-Badem yağının içerisinde bulunan A, B ve E vitaminleri, sivilceleri kurutmada büyük rol oynar. Cilt yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt bakımı ve sivilce tedavisinde doğal bir tedavi yöntemidir.

-Biz kadınların en fazla zorluk çektiği konulardan biri de hiç kuşkusuz ki makyaj temizleme. Makyaj yapmak kadar makyaj temizlemekte bir o kadar da önemli. Bu durumda kimyasal bir ürünü tercih etmek yerine doğal ürünlere başvurmanız daha doğrudur. Tatlı badem yağı, birçok makyaj temizleme ürününe göre oldukça etkili.

-Badem yağı yapısında bulundurduğu çinko ve psoriyaz sayesinde cildi yumuşatarak cilt döküntüleri ve kaşıntıları en aza indirir.

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