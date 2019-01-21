Ay burcu nedir?
Ay burcu, astroloji ile ilgili birçok kişinin yakından bildiği terimler arasında yer almaktadır. Doğum günündeki güneşin konumuna göre belirlenen ay burcu, basit bir tablo hesabı ile öğrenilebiliyor. Peki, ay burcu nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merak edilen bu erim hakkında bazı bilgiler
Ay burcu, bilinçaltıyla birlikte kişiliği yönettiği iddiasıyla biliniyor. Kişisel seçimlerde ana etkenler arasında yer aldığı bilinen ay burcu, doğulan ayın gökyüzündeki evresi ve dünyaya yakınlığı-uzaklığı ile değişkenliğe sebebiyet verebilmektedir.
Küçük hesaplamaların önem kazandığı ay burcunda, bundan dolayı net bir bilgi almak her zaman mümkün değildir.
Ay burcunun doğru anlaşılabilmesi için çok iyi bir inceleme yapılması gerekmektedir.
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