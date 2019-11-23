Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Rüzgar Ada'ya evlenme teklifi edecek
Pazar akşamları ekranlara gelen Aşk Ağlatır'ın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın bu hafta izleyici ile buluşacağı yeni bölüm fragmanına, Rüzgar'ın Ada'ya evlenme teklifi etmesi damga vurdu. Dizinin 12. bölüm fragmanında Nalan ve Yusuf'un nikah masasına oturması ise heyecanı yükseltti. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı.
Show TV'de yayınlanan Aşk Ağlatır, 24 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanında Rüzgar'ın Ada'ya yüzük alıp evlenme teklifi etmesi, "Ada Rüzgar ile evlenecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
AŞK AĞLATIR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.
Yusuf, Ada’ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf’un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur. Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat’la birlikte, Nalan’ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada’nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru’nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle