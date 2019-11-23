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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
23.11.2019 - 21:59, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Rüzgar Ada'ya evlenme teklifi edecek

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Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Rüzgar Ada'ya evlenme teklifi edecek

Pazar akşamları ekranlara gelen Aşk Ağlatır'ın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın bu hafta izleyici ile buluşacağı yeni bölüm fragmanına, Rüzgar'ın Ada'ya evlenme teklifi etmesi damga vurdu. Dizinin 12. bölüm fragmanında Nalan ve Yusuf'un nikah masasına oturması ise heyecanı yükseltti. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı.

Show TV'de yayınlanan Aşk Ağlatır, 24 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanında Rüzgar'ın Ada'ya yüzük alıp evlenme teklifi etmesi, "Ada Rüzgar ile evlenecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

AŞK AĞLATIR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

Yusuf, Ada’ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf’un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur. Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat’la birlikte, Nalan’ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada’nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru’nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

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