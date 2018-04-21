Sürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Kobi HaberleriSürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler
GeriKobi Sürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kobi
21.04.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Sürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler

Geleceğe yön verecek en önemli teknolojilerden biri olan sürücüsüz araçlar ile ilgili son çalışmalar neler?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv sektörünün geleceği de farklı bir hal almaya başladı. 2000'li yıllarda sadece bir hayal olarak görülen sürücüsüz araçlar, çok büyük yatırımlar almaya başladı. Uzmanlara göre 7 ile 10 yıl içerisinde trafikteki araçların yüzde 40'ı sürücüsüz olacak. Sürücüsüz araçlarda yaşanan son gelişmeler ise şu şekilde;

NVIDIA'dan Beklenmeyen Karar

Sürücüsüz araç yapımında sektörün önemli şirketlerinden biri olan Nvidia, geçtiğimiz günlerde UBER'in şoförsüz aracının yaptığı kaza nedeniyle, otonom araç testlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yaşanan üzücü kazadan sonra, Nvidia yönetimi, eksiklerinin üzerine daha da yoğunlaşarak aynı durumun tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Apple Projesine Hız Veriyor

Teknoloji devi Apple, sürücüsüz araç projesine hız vermeye başladı. 2017 yılında ilk otonom aracını Kaliforniya'da test sürücüne sunan Apple, Logitech ile iş birliği yaparak aracının bir an önce tamamlanması için harekete geçti.

Toyota - UBER ortaklığında Son Durum

2019 yılı itibariyle sürücüsüz aracını yollara sürmeye hazırlanan UBER, geçtiğimi günlerde yaşanan ve ölümle sonuçlanan kazanın ardından bu projesini erteledi. Aracın yapımında dünya devi Toyota ile iş birliğinde olan şirket, bu kazadan sonra yapılan anlaşmanın devam etmeyebileceğini belirtti. Sürücüsüz araca 80 milyara varan yatırım yapan UBER, elinde bulunan 24 bin XC90'ı güvenlik soruşturması nedeniyle piyasaya süremeyecek.

Otonom Araçları Yakında Yollarda Olabilir Mi?

Çok büyük bir yatırım alanı haline gelen sürücüsüz araç ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Jim Holder ve Johannes Kindler, ivme kaybetmeden şirketlerin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Holder'e göre, bu araçların başarılı olabilmesi için şehirlerin yol ve alt yapı düzenlerinin, trafik ve sürücü alışkanlıklarının da iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Ford Sürücüsüz Polis Aracı Yaptı

Otonom araç yapımına başlayan Ford, geçtiğimiz günlerde yeni bir patent başvurusunda bulundu. Dünya otomotiv devlerinden biri olan şirket, sürücüsüz polis aracı yaparak trafikte yapılan ihlalleri daha hızlı bir şekilde tespit edebilmeyi hedefliyor. Projeye göre araç, kural ihlali yapan sürücünün peşine düşecek ve bu esnada polis birimlerine bilgi aktaracak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Sürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı