Sürücüsüz araçlarla ilgili son gelişmeler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv sektörünün geleceği de farklı bir hal almaya başladı. 2000'li yıllarda sadece bir hayal olarak görülen sürücüsüz araçlar, çok büyük yatırımlar almaya başladı. Uzmanlara göre 7 ile 10 yıl içerisinde trafikteki araçların yüzde 40'ı sürücüsüz olacak. Sürücüsüz araçlarda yaşanan son gelişmeler ise şu şekilde;

NVIDIA'dan Beklenmeyen Karar

Sürücüsüz araç yapımında sektörün önemli şirketlerinden biri olan Nvidia, geçtiğimiz günlerde UBER'in şoförsüz aracının yaptığı kaza nedeniyle, otonom araç testlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yaşanan üzücü kazadan sonra, Nvidia yönetimi, eksiklerinin üzerine daha da yoğunlaşarak aynı durumun tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Apple Projesine Hız Veriyor

Teknoloji devi Apple, sürücüsüz araç projesine hız vermeye başladı. 2017 yılında ilk otonom aracını Kaliforniya'da test sürücüne sunan Apple, Logitech ile iş birliği yaparak aracının bir an önce tamamlanması için harekete geçti.

Toyota - UBER ortaklığında Son Durum

2019 yılı itibariyle sürücüsüz aracını yollara sürmeye hazırlanan UBER, geçtiğimi günlerde yaşanan ve ölümle sonuçlanan kazanın ardından bu projesini erteledi. Aracın yapımında dünya devi Toyota ile iş birliğinde olan şirket, bu kazadan sonra yapılan anlaşmanın devam etmeyebileceğini belirtti. Sürücüsüz araca 80 milyara varan yatırım yapan UBER, elinde bulunan 24 bin XC90'ı güvenlik soruşturması nedeniyle piyasaya süremeyecek.

Otonom Araçları Yakında Yollarda Olabilir Mi?

Çok büyük bir yatırım alanı haline gelen sürücüsüz araç ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Jim Holder ve Johannes Kindler, ivme kaybetmeden şirketlerin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Holder'e göre, bu araçların başarılı olabilmesi için şehirlerin yol ve alt yapı düzenlerinin, trafik ve sürücü alışkanlıklarının da iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Ford Sürücüsüz Polis Aracı Yaptı

Otonom araç yapımına başlayan Ford, geçtiğimiz günlerde yeni bir patent başvurusunda bulundu. Dünya otomotiv devlerinden biri olan şirket, sürücüsüz polis aracı yaparak trafikte yapılan ihlalleri daha hızlı bir şekilde tespit edebilmeyi hedefliyor. Projeye göre araç, kural ihlali yapan sürücünün peşine düşecek ve bu esnada polis birimlerine bilgi aktaracak.