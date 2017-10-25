Kedi ve köpek sahipleri arasındaki 5 fark

Kedi sahipleri eve girerken umursanmaz, köpek sahipleri ise çılgın bir şekilde karşılanırlar

Hani bir kedi sahibi olarak eve girdiniz ve o kediciğinizin cool hareketleri? Hatırladınız değil mi? İnsan bazen kendine ‘Ya yanlış bir eve mi girdim acaba?’ demekten alıkoyamıyor. Köpek sahiplerinde ise durum tam tersi. Köpekler ise sahipleri evden gittiği zaman kendilerini terk ettiklerini düşünüyorlar. Ve insan dostlar eve tekrardan geldiğinde muhteşem bir karşılama ile karşılanıyorlar.

Kedi besleyenlerin dizi, köpek besleyenlerin ise etrafı boş kalmaz

Kedi besleyenler bilir; kedicikler sahiplerini hiç yalnız bırakmazlar. Hele ki doğaları gereği sizin bir başka tarafınıza baktığınızı düşünsünler... Naz yaptığınızı düşünerek direkt kucağınıza gelirler. 'Beni sev, beni sev!' miyavlamalarıyla kendilerini bir güzel sevdirirler. Köpek besleyenler ise köpeklerin her zaman etrafta bir yerlerde yattığını bilir. Gel deyince gelir, git deyince giderler. Kediciklere göre biraz özel alana saygıları vardır bu tatlıların.

Kedi sahipleri yalnız yatmazlar, köpek sahipleri ise yalnız yatarlar

Tabii ki bu durumda bazı istisnalar vardır. Fakat köpek sahipleri bilirler ki köpekler başka yerlerde yatmayı severler. Fakat kedi sahipleri öyle midir? Yatak odasının kapısını kapatırsınız, tırmık sesleri ile kapı açmalar, kapı açıldıktan sonra yorganın altına girmeler… Yani uzun uykuların sıcak arkadaşları kedicikler sizi hiç yalnız bırakmazlar.

Kedi sahipleri mamayı kedilerinin isteğine göre alırken, köpek sahiplerinde tek seçenek vardır

Köpek sahipleri markete gittiği zaman istediği mamadan kolaylıkla alırlar. Çünkü köpekcik genellikle yemek seçmez. Ama kediciğimiz için seçenek boldur. O bazı mamaları sever, bazı mamaları sevmez. Markete gittiğinizde ‘Kremalı tavşan mı? Karidesli somon mu? Yoksa başka bir şey mi?’ diye sormaktan kendinizi alamazsınız.

Ortak oldukları noktalar…

Ortak oldukları noktalardan 2 adet sayacağız. Bir tanesi kedi ya da köpek fark etmeksizin evin içerisinde bulunduklarında insana muhteşem bir huzur ve mutluluk verdikleri. İkincisi ise yaramazlıkları. İkisi de çok yaramazdır. Fakat yaramazlık alanları birbirinden farklıdır. Kedi biraz daha meraklı yaramazlık yapar, köpek biraz daha çocuk yaramazlığı yapar. Her şeyleri ile onları çok ama çok seviyoruz! İyi ki varsınız!