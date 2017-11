Kâzım Koyuncu 46 yaşında! Şair Ceketli Çocuk ‘Kazım Koyuncu’ sözleri

25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu, 46. yaş doğum gününde de unutulmadı. Genç yaşta aramızdan ayrılarak tüm Türkiye’yi derin yasa boğan Kazım Koyuncu, şarkılarıyla olduğu kadar değerleriyle de yaşıyor, yaşatılıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı sosyal medya hesaplarından Kazım Koyuncu’nun şarkılarını ve sözlerini paylaşarak ona olan özlemlerini dile getiriyor. İşte Kazım Koyuncu’nun kısa ancak başarılarla dolu hayat hikayesi ve sözleri!

KAZIM KOYUNCU SÖZLERİ

• Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için savaşmak zorunda değiliz…

• Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti.



• Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar 'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."

• Bir şey ürettim ben, üç beş kişilik şey değil, sevgi denen şey herhalde.



• Bütün dünyanın, bütün toprakları hepimizindir. Bütün şarkılar, dünyadaki tüm insanlarındır. Tüm topraklarda memleketimizdir.

• Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim; ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim. Ve gerçekten doğru bildiğim bir şeyi en azından çok zorlanırsam ortaya koymaktan çekinmem.

• Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba...

• Birbirimizi anlamamız için, aynı dili konuşmamıza gerek yok, ezildikten sonra, hepimiz aynı şarabız...

• Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik, teşekkürler dünya...



KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

7 Kasım 1971 yılında doğan Kazım Koyuncu, 1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşındı. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başladı. 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başladı. 1994 yılında laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı.Aynı yıl arkadaşları ile birlikte Zuğaşi Berepe adında bir grup kurma kararı aldı. 1995 yılında grup Va Mişkunan adlı ilk albümlerini yayınladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı. 1998 yılında ikinci albümleri İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı.2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, Viya! adlı ilk solo albümünü yayınladı.2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte Gülbeyaz adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi büyük reytingler aldı ve müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kazım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başlandı. Konserleri büyük kitlelerce izlendi.2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri çok üzüldü. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kâzım Koyuncu konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. Aynı yılın, 25 Haziran tarihinde ise Şişli'de hayatını kaybetti.



KAZIM KOYUNCU ŞARKILARI



İşte Gidiyorum (Hoşça Kal)

Ayrılık Şarkısı

Gelevera Deresi

Ben Seni Sevduğumi

Hayde

Ella Ella

Divane Aşık

Narino

Didou Nana

Uy Aha

Koçari

Anılar Düştü Peşime

Denizde Karartı Var

Selimina

Hayat

Fadime

Hoşça kal

Dağlarda Kar Sesi Var

Dünyada Bir Yerdeyim

