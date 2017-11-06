Kayıtdışı bu akşam neden yayınlanmadı? İşte açıklama

Kayıtdışı dizisin bu akşam yayınlanmadı. FOX TV yayın akışında Kayıtdışı yerine bir filmin yer alması ise akıllara dizinin yayından kaldırılmış olmasını getirdi. Fakat dizinin sevenlerine güzel haber, yapılan açıklama ile verildi...

Yapılan açıklamada, Kayıtdışı'nın başrol oyuncu ve dizide Ali Kemal karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın geçirdiği kaza nedeniyle diziye zorunlu olarak ara verildiği belirtildi...

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ‘Değerli oyuncumuz Erkan Petekkaya’nın yaşadığı kaza nedeniyle Kayıtdışı’nın yayınına bir süre ara vermek durumundayız. Tüm Kayıtdışı ekibi olarak, yeni bölümlerimizle sizlerle buluşabilmeyi heyecanla bekliyoruz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken talihsiz bir kaza atlattı. Otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle ayağını burkan Petekkaya soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayağı alçıya alınan Erkan Petekkaya’nın bir süre setlerden uzak kalacağı öğrenildi.