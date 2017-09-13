Kaybolan Çiçekler Ecrin bulundu mu?

Kaybolan Çiçekler programının uzun süredir gündeminde yer alan minik Ecrin için seferberlik devam ediyor. Acılı ailenin kızlarının bulunması için katılım sağladığı programda, her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Programı yakından takip eden seyirciler ise Ecrin bulundu mu sorusuna cevap arıyor. İşte, Ecrin bulundu mu ve son durum ne sorusunun cevabı ve konuyla ilgili detaylı bilgiler

ECRİN BULUNDU MU?

Ecrin'in kaybolduğu gün itibariyle küçük ayrıntıların dahi araştırıldığı programda, yeni tanıkların ifadesine başvuruldu. Alınan ifadeler neticesinde olayın boyutu gittikçe farklı bir yöne kaymaya başladı.

2 yıl önce kaybolan Ecrin Tunç’un İstanbul’da görüntülendiği ihbarının gelmesi üzerine anne ve babaya görüntüler izletildi. Anne Nursel Tunç ve baba Bekir Tunç, görüntülerdeki kızın Ecrin’e benzediğini onayladı. Bu gelişmelerle birlikte, ihbarın geldiği İstanbul'da Ecrin aranmaya başlandı.

Görüntülerdeki çocuğa ulaşan ekipler, küçük kızın Ecrin değil ona benzeyen Suriye uyruklu bir ailenin kızı olduğunu ifade etti. Yaşanan gelişmeler, bir umutla beklenti içerisine giren aileyi derinden yaraladı.