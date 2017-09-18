Kars balı üretiminde büyük düşüş

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, bu yıl bal rekoltesinin önceki yıllara göre çok düşük olduğunu söyledi.

Hava durumunun bal üretiminde etkili olduğunu anlatan Ertaş, "İlkbaharda dağlara yağan kar ve oluşan soğuk hava nedeniyle arılar etkilendi. Daha sonra altıncı aydan itibaren etkili olan kıble rüzgarları nedeniyle bitkilerde kuruma söz konusu oldu. Bundan dolayı bal üretimi epey düştü. Hakiki bal üretiminde bu sene yüzde 80 düşüş yaşandı. Kars'ta hakiki balda kovan ortalaması 20 kilogramdır. Bu yıl ortalamamız 3-4 kilograma kadar düştü" diye konuştu.

Organik bal üretimi yapan 63 yaşındaki Yavuz Mertcan da Kafkas arısının ürettiği organik balın çok kıymetli olduğunu ancak bu sene istenilen verimi alamadıklarını ifade etti.

Sezonun ilk ürünlerini almaya başladıklarını dile getiren Mertcan, "Kovanlarımızı açtığımızda arıların bal çerçevelerinin ancak yarısını doldurabildiğini gördük." dedi.

Bal veriminin bu yıl çok düşük olduğunu anlatan Mertcan, "şöyle konuştu:

"Ben yaklaşık 35 yıldır Kafkas ırkı arılarla organik bal üretimi işi yapıyorum, böyle kısır bir sene ilk defa gördüm. Bu sene yaz mevsimi yağmur yağmamasından dolayı çok kurak geçti. Tam bal akımı dönemi başladığında doğadaki bal kapasitesi düştü. Çünkü floramız kuruduğu için arılar bal yapamadı. Geçen senelere göre bal verimi çok düştü. Bu şekilde sezonu kapatmış olduk önümüzdeki yıllara bakacağız."

Bal üreticisi İsmail Küçük ise bitki çeşitliliği olarak zengin ve flora bakımından da kaliteli bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, "Bu sene Allahın takdiri böyle oldu.Yağmur yağmadığından çiçeklerdeki nektar kurudu, arılar bal yapamadı. Bal çerçevelerinin yarısı dolu yarısı boş çıktı. Büyük emek vererek bu işi yapıyoruz ancak bu sene karşılığını alamadık." dedi.

Küçük, organik balın petek halinde 125 lira, süzme olarak da kilogramının 100 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.



