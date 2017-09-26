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Kanlı tarih dizi oluyor

Dizide Aliya İzzetbegoviç’i Yurdaer Okur, hapishane sırdaşı Eldin’i ise Ümit Olcay canlandırıyor.

Hürriyet Haber
26.09.2017 - 10:02

Bosna-Hersek’in efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç’in hayatı “Aliya” adıyla dizi oluyor. Yönetmenliğini Boşnak yönetmen Ahmet İmamoviç’in yaptığı, başrolleri Yurdaer Okur, Görkem Yeldan, Ümit Olcay, Dilşad Çelebi, Berke Üzrek ve Bilal Bulut’un paylaştığı 6 bölümlük TRT dizisinin çekimlerine Bosna-Hersek’te devam ediliyor.

İzzetbegoviç’in gençliğinden hapishane günlerine, Sırp vahşetinden günümüze uzanacak proje, yakın tarihi mercek altına alacak. Dizi TRT’nin yanı sıra Bosna-Hersek ve diğer Balkan ülkelerinde de yayınlanacak.

Son Güncelleme : 26.09.2017 - 10:03
Etiketler: aliya , Dizi , keyif
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