Kanatsız Kuşlar 8. bölüm fragmanında Nefise'nin yüzük bilmecesi!

Kanatsız Kuşlar 8. bölüm fragmanında birbirinden ilginç olaylar izleyicilerle buluşacak. Yaşanan gerilimin ardından takipçiler, Nefise'nin ne yapacağını sorgulamaya başladı. Kanatsız Kuşlar 8. bölüm fragmanında paçayı sıyırabilmek için farklı yöntemler deneyen Nefise, Muzaffer ile nikah masasına oturmuştur. Peki, Kanatsız Kuşlar 8. bölüm fragmanında Emre ile ilgili ortaya çıkan ilginç detay ne olacaktır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Nefise ile ilgili tüm gerçeği bilen mahalle komşusu Şengül, Muzaffer'in karşısındadır. Her şeyin ortaya çıkmasından korkan Azime panikler ve kendini bu işten kurtarmak için ilginç bir yola başvurur. Diğer yandan Zeynep, Onur'la ayrı dünyaların insanı olduğunu kabullenir ve zor bir karar verir. Emel, Onur konusunda gözünü karartır ve Ahmet'e Zeynep hakkındaki tüm gerçeği anlatmaya karar verir. Zeynep'i kaybetmek istemeyen Ahmet ise Zeynep'i zor durumda bırakacak bir teklifle karşısına çıkar. Nefise, Muzaffer'le nikah masasına oturmuştur. O sırada Emre ile ilgili şok edici bir gerçek ortaya çıkar.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Nefise, Tuba'nın hamileliğini öğrenince vicdanı ile çaresizliği arasında sıkışıp kalır. Nefise'nin villadan gitmesini istemeyen Muzaffer ise ona yeni bir teklifte bulunur. Diğer yandan, Tuba ve Zerrin, Tuba'nın tekrar villaya dönebilmesi için ilginç bir plan yapar. Emel, Onur'la Zeynep'in sevgili olduğunu öğrenir.

Kıskançlıktan gözü dönen Emel, Onur ve Zeynep'i ayırmak için hiç beklenmedik biriyle tehlikeli bir işbirliği yapar. Azime ise Zeynep'e, Onur'la ayrı dünyaların insanı olduğunu göstermek için acımasız bir oyun oynar. Nefise ise oğlunu kurtarabilmek için büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır.