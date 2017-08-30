Kanatsız Kuşlar 12. bölüm fragmanında heyecan dolu an

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen heyecanlı dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle 7 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

Kanatsız Kuşlar dizisi Kurban Bayramı sebebiyle, bayram sonrasında yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nefise, Muzaffer'e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime'yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır. Ahmet, Zeynep'e evlilik konusunda baskı yapar. Zeynep ise Ahmet'in tavrı karşısında onunla olan bağını tamamen koparmaya karar verir. Zeynep'in Onur'la yakınlaştığını öğrenen Emre ise ablasına bu konuda çok sert çıkar. Muzaffer'in oğlu Mert, nihayet eve getirilmiştir. Küçük Aysun ise Mert'in gelişi ile derin bir yalnızlığın içine düşer. Annesi Nefise ile aralarında aşmaları gereken büyük, bir o kadar da dramatik bir sınav başlar. Nefise, bir yandan Mert ile ilgili hesap edemediği çeşitli zorluklar yaşarken, bir yandan da küçük kızı Aysun'la sorunlarını çözmeye çalışır. Muzaffer ise Nefise ile evlendiklerinden bu yana ilk kez baş başa kalacakları bir geceye başlarken, yaşayacakları sürpriz ikisini de şok edecektir.