Kalpten gidiyorum sandım!

Podyuma çıkmanın kolay bir iş olmadığını söyleyen İdo " Bir ara yürürken ayağımdan yukarı doğru karıncalanma oldu, kalp krizi geçiriyorum sandım, annemi beni izlerken gördüm o beni mutlu etti, çok heyecan yaptım ama bir daha cesaret edebilir miyim onu bilmiyorum, 'ne var işte podyumda yürüyorsun' gibi bir durum değil bu, zor meslek mankenlik" dedi.

Neden ameliyat olayım!

Defileye çıkmadan 10 kilo veren İdo Tatlıses, zayıflamak için operasyon geçirdiği iddialarına 'Neden ameliyat olayım, öyle şey mi olur, çalışıp verdim, spora gittim, bu genç yaşta işim yok ameliyat mı olacağım, yemeden içmeden kendimi kesip hastanede mi yatacağım, 'ameliyat oldu' diyenler kafayı yemiş olmalılar' dedi.