Kalbimdeki Deniz 53. yeni bölüm fragmanında Raşel gözünü kararttı

Kalbimdeki Deniz son bölümü ile izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşattı. Deniz ile Raşel arasındaki çekişme ise çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Gözünü karartan Raşel, Kalbimdeki Deniz 53. yeni bölüm fragmanında Deniz'i ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Peki, Kalbimdeki Deniz'in yeni bölüm fragmanında neler ortaya çıkacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin verebilecek midir? Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte bulacaktır. Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verirken Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaktır. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır.