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İzmirlileri Amerika'ya taşıyacak

Hürriyet Haber
31.08.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 11:09

Anadolu şehirlerinde yapılanmaya başlayan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council), Amerika pazarına girmek isteyen firmalar tarafından yoğun ilgi gördü. Konseyin geçtiğimiz günlerde hizmete giren İzmir şubesine birçok ihracatçı firmanın üye olması bekleniyor.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi İzmir Şubesi Başkanı Erol Karakurt, bölgede madencilik, demir çelik, tekstil gibi sektörlerde üretim yapan firmaların ABD pazarında yer almalarına destek vereceklerini bildirdi. Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nin yabancı yatırımlar konusunda son dönemde popülerlik kazandığına işaret eden Karakurt, yerel firmaların farklı sektörlerde yatırımlarının artmasının, yabancıların da bu bölgeye ilgi duymalarına yol açtığını söyledi.

Karakurt, “Amerikalı yatırımcılara İstanbul’da bulunan genel merkezimizle koordineli olarak İzmir’in avantajlarını anlatacağız. Diğer yandan da Amerika’ya mal satmak, orada partner bulmak isteyen firmalarımıza hizmet vereceğiz” dedi.

ATBD Council Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Terzioğlu ise iki yıl önce faaliyetlerine başlayan Konsey’in şu anda aralarında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının da bulunduğu 80 üyesinin olduğunu belirtti.

Terzioğlu, Johnson & Johnson, Keller Williams, Thales International, Bank of America, OAK International, Anderson Economic Group gibi Konsey üyesi ABD kökenli şirketlerin Türkiye’deki temsilciliklerinin birçok il ve ilçede organizasyonlarının bulunduğunu da hatırlattı. Konsey, önümüzdeki dönemde ihracatın yoğun olduğu Antalya, Mersin, Gaziantep ve Tekirdağ ile turizm merkezleri Bodrum ve Milas’da da şube açmayı planlıyor.

 

Etiketler: Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi , Anderson Economic Group , Uğur Terzioğlu
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