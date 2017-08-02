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İzlemediğinizi söylediğinizde ayıplanabileceğiniz 5 sinema şaheseri

Kült filmleri üzerinize çok geliyorlar diye dışlayıp, izlemekten kaçanlardan mısınız? İnat mı yapıyorsunuz? Yapmayın. Gizli gizli izleyin. Kimsenin bilgisini sınamak ya da sınanmak için değil, bugün bildiğimiz tüm görselliğin ve yeni dünyaların keşfine şahit olabilmek için. Aşağıdaki 5 tanesiyle başlamaya ne dersiniz?

Hürriyet Haber
02 Ağustos 2017 - 12:29:00

2001: A Space Odyssey

Stanley Kubrick’in dehasının ve inceciliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu bilim kurgu sonraki yapıtlar için hala ilham kaynağıdır. Hatta son dönemin en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Interstellar’daki uçuş bilgisayarı bu filme bir selam çakmaktadır. Şimdilerde size normal geliyor olsa da filmin yayın tarihinin 1968 olduğunu düşünürsek, nereden baksanız muhteşem bir hayal gücüdür.

İzlemediğinizi söylediğinizde ayıplanabileceğiniz 5 sinema şaheseri
 

Taxi Driver

Martin Scorsese’nin bu muhteşem kült filmi aynı zamanda Robert De Niro’nun da zihninizi tırmaladığı bir oyunculukla karşımızda dans ettiği bir eserdir. 1976 yapımı film akli dengesini yavaşça kaybederken sevmediği insanlarla mücadele etmeye çalışan bir Vietnam gazisinin hikayesini anlatır. İnsanın beynini yakan diyalogları ve birçok filme ilham kaynağı olmuş sahneleriyle kült mertebesini sonuna kadar hakeder.

İzlemediğinizi söylediğinizde ayıplanabileceğiniz 5 sinema şaheseri
 

The Shining

İnsanı gerim gerim germenin en başarılı örneğidir The Shining. Dekorundan, tekrar tekrar insanın beynine yer eden sahnelerine, oyunculuktan hikayenin ürperticiliğine her bir noktası ince ince işlenmiş bir filmdir. Bir yazarın eşini ve çocuğunu alıp ücra bir yerdeki bir otele yerleşmesi sonrasında yaşanan garip olayları konu alan filmin her saniyesinde kanınız çekilir. Sonunda kuruyup kalırsınız.

İzlemediğinizi söylediğinizde ayıplanabileceğiniz 5 sinema şaheseri
 

Citizen Kane

Teknik olarak modern sinemanın öncülerinden görülen Orson Welles filmi, Bay Kane’in ihtiraslarını, içinde yaşadığı boşluğu anlatırken psikolojisinin ve dönemin ruh halinin ayrıntılarını izleyiciye taşır. Bu anlamda da modern sinemanın en önemli öncüsüdür.

 İzlemediğinizi söylediğinizde ayıplanabileceğiniz 5 sinema şaheseri

Dersu Uzala

Bir Akira Kurosawa filmi eklemeden olmaz. Kendisinin 1975 yapımı filmi Dersu Uzala, bir Rus askeri birliğinin dünyanın en doğal insanı olan avcı Dersu Uzala ile tanışmalarını anlatır. Onunla tanışmak sadece bir insanla değil bir yaşam tarzıyla tanışmaktır. Derin analizlerin yer aldığı film biraz ağır ilerlese de izlemesi şiir gibidir.

İzlemediğinizi söylediğinizde ayıplanabileceğiniz 5 sinema şaheseri
 

Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 12:33:46
Etiketler: unutulmaz filmler , şaheser filmler , keyif
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