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Hürriyet Pazar Haberleri

HÜRRİYET PAZAR

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Pazar>İstifamı verdim bu aşktan...

    İstifamı verdim bu aşktan...

    ◊ Mehmet İREN
    07.10.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

    “Siz kovmuyorsunuz, ben istifa ediyorum” haftasında ağırlık da haliyle bu konuda. Kral Salman’ın altın kullanımı, Donald Trump’ın hediyeciliği, Elon Musk’ın kafası gibi meseleler de sınavımızın konuları arasında.

    1- “Yurtdışında bile istediğim gibi hareket edemiyorum diyen ünlümüz?”

    a-Arda Turan

    b-Rihanna

    c-Aleyna Tilki

    d-Karolin Fişekçi

    e-Şeyma Subaşı

    İstifamı verdim bu aşktan...

    2- Başbakan Binali Yıldırım, Melih Gökçek’in  istifa edeceği iddialarıyla ilgili ne dedi?

    a-Nasip kısmet meselesi

    b-Dedikodulara göre amel edilmez

    c-Kendi koltuğu kendi kararı

    d-Herkes zamanı gelince istifa ediyor, büyütülecek bir şey yok

    e-Ben de sizin kadar biliyorum

    İstifamı verdim bu aşktan...

    3- Peki Melih Gökçek’in kendisi Külliye’deki toplantıyla ilgili ne açıklama yaptı?

    a-Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili görüşülmüş

    b-Külliye’nin altına yapılacak otopark projesi sunulmuş

    c-Külliye’nin su faturası elden teslim edilmiş, ziyaret olmuş hem de

    d-Ankara için yeni isim önerileri tartışılmış

    e-Zabıtalara yeniçerilerden esinlenen yeni üniformalar düşünülüyormuş, onunla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş

    4- İstifa haberlerinde adı geçen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,
    Cumhurbaşkanı istifamı isterse ne diye sormam dedi?

    a-Ne istifası?

    b-Neden ben?

    c-Bir yanlışım mı oldu?

    d-Etmezsem ne olacak?

    e-Bula bula beni mi buldunuz?

    İstifamı verdim bu aşktan...

    5- ABD Başkanı Donald Trump bu haftayı da numarasız geçmedi. Kasırga mağdurlarına hediye fırlatarak yine maksadını aştı. Neydi hediyesi?

    a-Şemsiye

    b-Satranç takımı

    c-5’er dolar

    d-Kâğıt havlu

    e-Şişme bot

    İstifamı verdim bu aşktan...

    6- Elon Musk’ın Oxford Üniversitesi’nin cevap vermesine kadar uzanan iddiası neydi?

    a-Dünya düz

    b-Elektrik organik maddedir

    c-Ay bir gezegendir

    d-Bir simülasyonun içinde yaşıyoruz

    e-Oksijensiz yaşamak mümkün

    İstifamı verdim bu aşktan...

    7- Suudi Arabistan Kralı Salman’ın Rusya ziyaretinde gördük ki kendisi altın kullanımında elini korkak alıştırmıyor. Kralın neyi altındı?

    a-Ayakkabıları

    b-Uçağının pervanesi

    c-Valizleri

    d-Atleti

    e-Yürüyen merdiveni

     

     

    Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 6-E, 7-C

     

     

    Etiketler: gündem , test , Hayat
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