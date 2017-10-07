İstifamı verdim bu aşktan...

1- “Yurtdışında bile istediğim gibi hareket edemiyorum diyen ünlümüz?”
a-Arda Turan
b-Rihanna
c-Aleyna Tilki
d-Karolin Fişekçi
e-Şeyma Subaşı
2- Başbakan Binali Yıldırım, Melih Gökçek’in istifa edeceği iddialarıyla ilgili ne dedi?
a-Nasip kısmet meselesi
b-Dedikodulara göre amel edilmez
c-Kendi koltuğu kendi kararı
d-Herkes zamanı gelince istifa ediyor, büyütülecek bir şey yok
e-Ben de sizin kadar biliyorum
3- Peki Melih Gökçek’in kendisi Külliye’deki toplantıyla ilgili ne açıklama yaptı?
a-Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili görüşülmüş
b-Külliye’nin altına yapılacak otopark projesi sunulmuş
c-Külliye’nin su faturası elden teslim edilmiş, ziyaret olmuş hem de
d-Ankara için yeni isim önerileri tartışılmış
e-Zabıtalara yeniçerilerden esinlenen yeni üniformalar düşünülüyormuş, onunla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş
4- İstifa haberlerinde adı geçen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,
Cumhurbaşkanı istifamı isterse ne diye sormam dedi?
a-Ne istifası?
b-Neden ben?
c-Bir yanlışım mı oldu?
d-Etmezsem ne olacak?
e-Bula bula beni mi buldunuz?
5- ABD Başkanı Donald Trump bu haftayı da numarasız geçmedi. Kasırga mağdurlarına hediye fırlatarak yine maksadını aştı. Neydi hediyesi?
a-Şemsiye
b-Satranç takımı
c-5’er dolar
d-Kâğıt havlu
e-Şişme bot
6- Elon Musk’ın Oxford Üniversitesi’nin cevap vermesine kadar uzanan iddiası neydi?
a-Dünya düz
b-Elektrik organik maddedir
c-Ay bir gezegendir
d-Bir simülasyonun içinde yaşıyoruz
e-Oksijensiz yaşamak mümkün
7- Suudi Arabistan Kralı Salman’ın Rusya ziyaretinde gördük ki kendisi altın kullanımında elini korkak alıştırmıyor. Kralın neyi altındı?
a-Ayakkabıları
b-Uçağının pervanesi
c-Valizleri
d-Atleti
e-Yürüyen merdiveni
Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 6-E, 7-C