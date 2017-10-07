İstifamı verdim bu aşktan...

1- “Yurtdışında bile istediğim gibi hareket edemiyorum diyen ünlümüz?”

a-Arda Turan

b-Rihanna

c-Aleyna Tilki

d-Karolin Fişekçi

e-Şeyma Subaşı

2- Başbakan Binali Yıldırım, Melih Gökçek’in istifa edeceği iddialarıyla ilgili ne dedi?

a-Nasip kısmet meselesi

b-Dedikodulara göre amel edilmez

c-Kendi koltuğu kendi kararı

d-Herkes zamanı gelince istifa ediyor, büyütülecek bir şey yok

e-Ben de sizin kadar biliyorum

3- Peki Melih Gökçek’in kendisi Külliye’deki toplantıyla ilgili ne açıklama yaptı?

a-Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili görüşülmüş

b-Külliye’nin altına yapılacak otopark projesi sunulmuş

c-Külliye’nin su faturası elden teslim edilmiş, ziyaret olmuş hem de

d-Ankara için yeni isim önerileri tartışılmış

e-Zabıtalara yeniçerilerden esinlenen yeni üniformalar düşünülüyormuş, onunla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş

4- İstifa haberlerinde adı geçen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,

Cumhurbaşkanı istifamı isterse ne diye sormam dedi?

a-Ne istifası?

b-Neden ben?

c-Bir yanlışım mı oldu?

d-Etmezsem ne olacak?

e-Bula bula beni mi buldunuz?

5- ABD Başkanı Donald Trump bu haftayı da numarasız geçmedi. Kasırga mağdurlarına hediye fırlatarak yine maksadını aştı. Neydi hediyesi?

a-Şemsiye

b-Satranç takımı

c-5’er dolar

d-Kâğıt havlu

e-Şişme bot

6- Elon Musk’ın Oxford Üniversitesi’nin cevap vermesine kadar uzanan iddiası neydi?

a-Dünya düz

b-Elektrik organik maddedir

c-Ay bir gezegendir

d-Bir simülasyonun içinde yaşıyoruz

e-Oksijensiz yaşamak mümkün

7- Suudi Arabistan Kralı Salman’ın Rusya ziyaretinde gördük ki kendisi altın kullanımında elini korkak alıştırmıyor. Kralın neyi altındı?

a-Ayakkabıları

b-Uçağının pervanesi

c-Valizleri

d-Atleti

e-Yürüyen merdiveni

Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-D, 6-E, 7-C