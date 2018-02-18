İşte 7 finalist

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017–Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 aday otomobil arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kalmaya hak kazandı. 3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilecek.

KAZANAN 17 NİSAN’DA

Birincinin açıklanacağı Gala Gecesi ise 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy veriyor: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.” ‘Türkiye’de Yılın Otomobili 2018’ PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

SKODA VE RENAULT

OGD’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının 2 yıl önce ilk kazanını Skoda Superb olurken, geçen yıl ise birinciliği Bursa’da Oyak Renault tarafından üretilen Renault Megane almıştı.





