İşte 5 babayiğit

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 7 yıl önce gündeme getirdiği yerli otomobil projesi için ilk somut adımlar atılırken, ‘Türkiye’nin otomobili’ için yola çıkıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oluşturulan ve yerli otomobili üretecek olan yerli ortak girişim grubu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’de düzenlenen törenle açıklandı ve 60 yıllık rüya için imzalar atıldı. Erdoğan’ın evsahipliğinde düzenlenen törende Ortak Girişim Grubu’nun Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluştuğu ilan edilirken bu 5 büyük grubun tecrübelerini, güçlerini birleştirerek 2018’in başında ‘Türkiye’nin Otomobili’ni yapacak şirketi kuracakları açıklandı. Projeyle ilgili ilk prototipler 2019’da, ticari hale gelecek otomobil ise 2021’den itibaren üretilmeye başlanacak.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Mayıs’ta TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı çağrı üzerine başlatılan çalışmalar ilk meyvesini vermiş oldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinin ortak girişim grubu, dün atılan imzalarla harekete geçti. Grubun hedefinin markası yerli, tasarımı yerli, teknolojisi yerli ‘Türkiye’nin Otomobili’ni kısa sürede yollara çıkarmak olduğu açıklandı. Bu süreçte Sanayi Bakanlığı, TOBB ve 5 babayiğit birlikte çalışmalarını devam ettirerek, finansal ve teknolojik alternatifleri ve çözüm yöntemleri belirlenecek. Detaylı zaman ve faaliyet planlamasının yapılacağı projede teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı belirlenecek. Şirketleşme için gerekli hukuki süreçlerin ise 2018 yılının başında tamamlanacağı açıklandı.

50 YIL SONRA FIRSAT

Dünya genelinde otomotiv sektöründe büyük değişimleri beraberinde getirecek gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan üretilen araçlar her geçen gün yeni teknolojilerle donanıp giderek güçlenirken diğer yandan alışılmış otomobil algısını kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni oyuncular pazara giriyor. Geleceğin kritik teknolojilerine entegre olmak yazılım ve elektronik sektörleri ile otomotiv sektörü arasındaki ilişkileri şimdiden görüp bu alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Kollarını bu hedef doğrultusunda sıvadığını açıklayan 5 babayiğit tarafından üretilecek ‘Türkiye’nin otomobili’nin de yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olacağı açıklanırken, Türkiye’nin 50 yıl önce kaçırdığı otomotiv sektöründe kendi markasıyla yer alma fırsatınının bu sefer yakalanacağı belirtiliyor.

ANLAMI ÇOK ÖTEDE

Öte yandan projenin töreninde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin, yerli marka bir otomobilin çok ötesinde anlamlar taşıdığını söyledi. Özlü, “Bu iş, ileri teknolojidir, teknolojik dönüşümdür, yürüyen yazılımdır, otonom sistemlerdir, yapay zekâdır, Sanayi 4.0’dır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Otomobili Projesine sadece yerli marka olarak değil aynı zamanda geleceğin teknolojilerine bizi taşıyabilecek bir Teknoloji Geliştirme Platformu olarak bakıyoruz” ifadesini kullandı.

65 MİLYAR ARKASINDA

Projenin özel sektör tarafında koordinasyonu yürüten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız bize bu çağrıyı yaptığında, hiç tereddüt etmeden koordinasyon görevini kabul ettim. Çünkü Türk özel sektörünün gücünü çok iyi biliyorum. Girişim grubumuzu oluşturan 5 babayiğidimizin gücüne inanıyoruz. Girişim grubumuzun toplamda 65 milyar liralık ciro büyüklüğü, 110 bin kişilik istihdamı var. Türkiye’de zaten ciddi bir otomotiv sektörü deneyimi var” dedi.

BABAYİĞİTLER NE DEDİ?

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da Anadolu’dan kazandığını Anadolu’ya geri veren bir Grup olarak Türkiye’nin Otomobili Projesi ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan ve Anadolu Grubu’nun 67 yıldır oluşturduğu deneyimi bu projede Türkiye’nin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Özilhan, dünya otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm sürecine Türkiye’nin de günümüz teknolojilerini kullanarak katılması gerektiğini belirterek özellikle böyle önemli bir projede devletin desteğinin bulunmasının önemine işaret etti.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ise firma olarak otomotiv sektöründe 53 yıllık tecrübeye sahip olduklarının altını çizdi. Bu yıllar içerisinde ticari araç ailesini sürekli olarak geliştirdiklerini anlatan Sancak, “Bilhassa son yıllarda dünya çapında kabul gören savunma sanayii araçları; dünyanın her köşesinden 75 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı, bu güne kadar üretmiş olduğu ticari ve askeri kullanımlı motorları, tekerlekli ve paletli zırhlı araçları, tank ve raylı sistemler alanında devam eden çalışmaları ve 500 mühendis, toplam 1800 çalışanı ile firmamız bu milli projede görev üstlenmeye hazırdır” dedi

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Türkiye’nin kendi markasını yapabilecek güce sahip olduğuna değinirken, “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nun varlığı ve amacı büyük önem taşıyor. Değişen bu dünyaya hızla en üst seviyede ayak uydurmak, eğitim ve teknolojiyle öne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada Türkiye, kendi markasını başka yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla yapacak seviyededir. Ümit ediyorum ki Ortak Girişim Grubunun yapacağı çalışmalar olumlu sonuçlanacaktır” dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Turkcell’in, önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlayacak olan 5G teknolojisinin hazırlığı içinde olduğuna vurgu yaptı. Akça, “Türkiye’nin otomobili projesini destekleyecek olan, akıllı ulaşım sistemlerinin öncü teknolojilerinin hazırlık çalışmaları da bu kapsamda devam etmektedir. Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz. ‘Kader gayrete âşıktır’ diyor ve Türkiye’nin otomobili için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, projenin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Biz her zaman yerli sanayiye inanan ve yerli sanayinin gücüyle büyüyen bir grup olduk. Yaptığımız katma değerli üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile bugüne kadar ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağladık. Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır” dedi.