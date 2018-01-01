İstanbullu Gelin dizisinin 32. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler bir cevap araştırıyorlar. Peki, İstanbullu Gelin 32. bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İstanbullu Gelin dizisinin 32. yeni bölümü yılbaşı haftası nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.