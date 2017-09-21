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İstanbul’da dizi zirvesi

Elif ERGU
21.09.2017 - 11:51 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 11:51

GÜMÜŞ ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dünyaya açılan Türk dizileri sayesinde geçen yıl Türkiye Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke oldu.

350 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaşan Türk dizilerinin tanıtımlarının yapılması ve daha geniş coğrafyalara ulaşması, Türkiye’deki bazı bölgelerin özellikle yabancı diziler için çekim yeri olabilmesi için Radyo Televizyon yayıncıları Meslek Birliği RATEM öncülüğünde 3 yıldır dünyanın önde gelen yapımcıları bir araya getiriliyor.

28-30 Eylül tarihlerinde de İstanbul’da RATEM-Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve CEO Event, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtım Fonu desteğiyle “IFTV - Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı”nı düzenlenecek. Dünyanın 70 ülkesinden 150 konuşmacının katılacağı forum ve fuarda Türk dizileri de yabancı yapım şirketleriyle buluşacak.

28-30 Eylül 2017’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan IFTV - Uluslararası Film ve Televizyon Forum ve Fuarı, sektörün en önemli ve en büyük buluşma noktası olacak.
RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, Deli Yürek, Gümüş, Binbir Gece ve Muhteşem Yüzyıl ile başlayan dizi ihracatı sürecinin Türkiye’nin ve markalarının tanıtımı için önemine değinerek, “Bu yıl 60 ülkeden katılımcı geliyor. Daha da fazla katılımcı gelmesi için son çalışmalarımız devam ediyor. Son dönemde Türkiye’nin yurt dışındaki algısını da değiştirmemiz için ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürünü ve ülkemizdeki hayatı gösteren dizilerin yurt dışına açılmasını sağlamalıyız. Hedefimiz 2023’te 1 milyar dolarlık ihracat yapmak” diye konuştu.

GÖBEKLİTEPE DE TANITIMI
Forumda, Salma Hayek, PenelopeCruz, James Franco, Micheal Pena gibi dünyaca ünlü isimlerin oyuncu koçu olan Michelle Danner IFTV’de özel bir atölye çalışması düzenleyecek. Martin Cuff (İçerik ve Pazarlama Geliştirme Danışmanı), Matt Green (Dünya Reklamverenler Federasyonu Medya ve Dijital Direktörü), Stan Baaijens (DVB İcra Kurulu Üyesi), Ian Grace (Virgin Radio International Başkanı), Nabiha Ben SALEH (ASBU–Arap Ülkeleri Yayıncıları Birliği TV Direktörü), Renata Uhlarikaova (Kantar Media Uluslararası İş Geliştirme Direktörü), Gunnar Garfors (Uluslararası DMB Geliştirme Grup Başkanı) gibi sektörün önde gelen isimleri ve diğer sürpriz isimler IFTV’de konuşmacı olarak yer alacak.

Dünyada doğal film platoları konusunda uzmanlığıyla tanınan Martin Cuff da foruma katılacak. Forum kapsamında doğal film ve dizi platoları da tanıtılacak. İstanbul dışında Bursa, Gaziantep, Urfa, Trabzon, Nevşehir, Antalya, İzmir, Mardin gibi yerlerin özellikleri anlatılacak. Göbeklitepe ve Efes gibi yerler için de tanıtımlar yapılacak

 

Etiketler: Radyo Televizyon yayıncıları Meslek Birliği , Kültür ve Turizm Bakanlığı , Martin Cuff
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