İstanbul Komedi Festivali başlıyor!

“Söyleyin De Beraber Gülelim!” sloganıyla yola çıkan ‘İstanbul Komedi Festivali’ 11-18 Kasım 2017 tarihleri arasında; BKM Tiyatro, BKM Mutfak, Uniq Hall, Uniq Lounge, Uniq Çocuk Atölyesi ve Uniq BKM Mutfak’ta düzenlenecek şovlar, gösterimler, sergiler ve atölyelerle İstanbul’lularla buluşuyor.
“Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi”,
Suzan Kardeş ile “Bekriya”,
Sunay Akın ile “Bu Bir Prova”,
Gül Sunal ile “Gölge Feslikannarı
Cem İşçiler ile “Komik Olan Ben Değilim”,
Ali Biçim ile “Ali Biçim Show”,
Doğaçlama Tiyatro Ligi “All Star”,
Yasemin Şefik “Ne Münasebet: Beni Bilirsin Arkandan Konuşmam”,
Alpay Erdem “Sahne 2017”,
Çok Da Fifi “Hatunlar Stand Up” ve Doğu Demirkol, Hayrettin, Mesut Süre, Deniz Alnıtemiz’in tek kişilik stand-up’ları sahnelenecek.
Güldür Güldür Show, Güldüy Güldüy Show, BKM Mutfak “Açık Mikrafon”, Erdil Yaşaroğlu “Çizginin Sahne Arkası” gibi etkinlikler ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da programdaki yerlerini aldılar.
ÇOCUKLAR UNUTULMADI !
Dünyaca ünlü ‘Bubble Show - Mini Milkshake İle Baloncuk Gösterisi’, Çocukların yemek alışkanlıklarını etkileyecek olan Japon kökenli İngiliz sahne sanatçısı Mamouru İriguchi’nin gösterisi ‘Eaten’, ‘Naif Bey ve Yaveri Gökhan “Tek Kalmış Bir Çorabın Başarı Hikayesi”, Feyzi Özşahin ile “Süper Penguen Çizim Atölyesi” gibi etkinliklerin yanında animasyon karakteri ‘Kral Şakir”in yaratıcısı Vural Yaşaroğlu da ‘Kral Şakir ile Çocuk Olmak’ adlı söyleşisiyle çocuklarla buluşup Kral Şakir’in yaratım sürecini çocuklarla paylaşacak.
‘İstanbul Komedi Festivali’nin biletleri Biletix’te...
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