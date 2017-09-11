İsimsizler'in Handan'ı Hande Soral kimdir?

İsimsizler Handan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, İsimsizler Handan kimdir? İşte, İsimsizler'in Handan'ı Hande Soral hakkında detaylı bilgiler
İSİMSİZLER'İN HANDAN'I HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral 2 Şubat 1987 yılında doğdu. Kendisi Bursa’da dünyaya geldi. Bursa’nın şirin İlçesindeki İnegöl Turgut Alp Anadolu lisesini bitirdi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümünü bitirerek mezun oldu.
Kendisinin Bensu Soral adında yine kendisi gibi oyunculuk sanatını icra eden kardeşi bulunmaktadır. Ünlü Oyuncunun boyu 1.60’dır. Oyunculuğa giriş yapması tamamen tesadüf eseri gerçekleşmiştir. 2008 tarihinde Komedi Dükkanı isimli diziyi izlemeye gider ve Tolga Çevik kendisini misafir olarak sahneye çıkarmıştır.
Sahnedeki Performansını beğenen Komedi Dükkanı’nın yönetmeni Fırat Parlak ona oyuncu olması yönünde teklifte bulunmuştur. İlk defa dizide rol alması 2008 tarihi ile 2011 tarihleri ekranlarında 3 yıl kadar sürmüş olan Küçük Kadınlar isimli dizidir.
Bu dizide başrol oynamıştır. Küçük Kadınlar dizisinde Armi karakterini canlandırmıştır. Küçük Kadınlar adlı dizi onun hayatını da bir anlamda değiştiren dizi olmuştur.
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|2008
|Komedi Dükkanı
|Kendisi - Hande Soral
|2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi
|2008 - 2011
|Küçük Kadınlar
|Armağan Gezici
|Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi
|2010
|Gecekondu
|Kendisi - Hande Soral
|Televizyon programı
|2011
|Bir Günah Gibi
|Figen
|Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
|2012 - 2013
|Alev Alev
|Ümran
|Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
|2013
|Fatih
|Gevherhan Sultan
|Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
|2014
|Çalıkuşu
|Azelya
|Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
|2014
|Yılanların Öcü
|Fatma
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2014
|Birleşen Gönüller
|Cennet
|Başrol Oyuncu, Sinema filmi
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Leyla
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2017 -
|Evlat Kokusu
|Zeynep
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
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