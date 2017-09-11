İsimsizler'in Handan'ı Hande Soral kimdir?

İsimsizler Handan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, İsimsizler Handan kimdir? İşte, İsimsizler'in Handan'ı Hande Soral hakkında detaylı bilgiler

İSİMSİZLER'İN HANDAN'I HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral 2 Şubat 1987 yılında doğdu. Kendisi Bursa’da dünyaya geldi. Bursa’nın şirin İlçesindeki İnegöl Turgut Alp Anadolu lisesini bitirdi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümünü bitirerek mezun oldu.

Kendisinin Bensu Soral adında yine kendisi gibi oyunculuk sanatını icra eden kardeşi bulunmaktadır. Ünlü Oyuncunun boyu 1.60’dır. Oyunculuğa giriş yapması tamamen tesadüf eseri gerçekleşmiştir. 2008 tarihinde Komedi Dükkanı isimli diziyi izlemeye gider ve Tolga Çevik kendisini misafir olarak sahneye çıkarmıştır.

Sahnedeki Performansını beğenen Komedi Dükkanı’nın yönetmeni Fırat Parlak ona oyuncu olması yönünde teklifte bulunmuştur. İlk defa dizide rol alması 2008 tarihi ile 2011 tarihleri ekranlarında 3 yıl kadar sürmüş olan Küçük Kadınlar isimli dizidir.

Bu dizide başrol oynamıştır. Küçük Kadınlar dizisinde Armi karakterini canlandırmıştır. Küçük Kadınlar adlı dizi onun hayatını da bir anlamda değiştiren dizi olmuştur.