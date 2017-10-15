İsimsizler 19. bölüm fragmanında Handan ölecek mi?

İsimsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Handan'ın hayatı tehlikeye giriyor, Fatih ve ekibi büyük bir üzüntüye kapılıyor! Handan, hayati tehlikeyi atlatabilecek mi? İşte, İsimsizler yeni bölüm fragmanı.

İsimsizler dizisinin yeni bölümünde Handan'ın vurulması İsimsizler'i derinden etkileyecek.

SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.

Fatih, Afran'ı infaz mı edecek; Kurmay, hayatını mı kurtaracak? Yoksa, Afran yoluna Kudret ve örgüt içinde devam mı edecek?