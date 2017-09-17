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İsimsizler 14. bölüm sonrası 15. yeni bölüm fragmanında Fatih takipte

İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanında başındaki onca sıkıntıya rağmen vatanını kötü emellerden korumaya devam eden Fatih, Kudret'in büyük terör saldırısı hazırlığını bertaraf etmek için çabalayacaktır. İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanında Kor Yakupla birlikte terör avına çıkan ekip, bu saldırıyı önleyebilecek midir? İşte, İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
17.09.2017 - 15:58

İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanında merakla Kudret'in pis oyunları konusunda bilgi edinen Fatih ve ekibi, buna karşı durmak için harekete geçecektir. İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanında Kor Yakup ile birlikte sokaklara inmek zorunda kalan ekip, bu saldırıyı önlemek için mücadele verecektir. İşte, tüm bunların yaşanacağı İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fatih, Kudret'in binasının önünde Kor Yakup'la karşı karşıya gelmiştir. İki tarafta birbirlerine silah doğrultmuşlarken, yukarıdan kim olduğunu bilmedikleri bir kadın düşer. Fatih ve arkadaşları polis gelmeden bina önünden ayrılır.

Kurmay onlara Kor Yakup'la birlikte çalışacaklarını söyler. Başta Dayı olmak üzere bu kimsenin hoşuna gitmemiştir. İsimsizler ele geçirdikleri bir istihbarat sonucunda Kudret'in büyük bir terör saldırısı planladığını öğrenir. Zamanları azdır. İpuçlarını birleştiririler. Terör saldırısını önlemek için Kor Yakup'la birlikte İstanbul'un tehlikeli sokaklarına inerler.

Acaba terör saldırısı nasıl olacaktır? Kudret'in sinsi planlarını önlemeyi başaracaklar mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır. Helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlayamamaktadır. Hasta yatağında daha ne olduğunu anlayamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Virankaya’da değil, İstanbul'da olduğunu görecek olan Fatih bir kez daha amansız bir mücadelenin içine düşerken, bir yandan cevaplanması gereken onlarca sorunun da cevaplarını arayacaktır.

Onu kim kurtarmıştır? İsimsizler'den kimler yaşamaktadır? Ve en önemlisi bu kez düşman kimdir? Bulunduğu durumu çözmek ve bir seçim yapmak zorunda kalacak olan Fatih tüm bu kaosun içinde yaklaşan düşmanın büyüklüğünden henüz habersizdir.

Son Güncelleme : 17.09.2017 - 15:58
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