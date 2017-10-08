İsimsiz kahramanların işi İstanbul’da daha zor

◊ Yeni sezonda tekrar “İsimsizler” ile izleyici karşısındasınız. Bu sezon için neler hissediyorsunuz?
- Yeni sezon, yeni bir başlangıç. Önceki sezon Virankaya’da yaşamıştı kahramanlarımız. Bu sezon İstanbul’da gözlerini açtılar. Amaçları belli, hedefleri belli olan kahramanlarımız, bayrağımızın dalgalandığı her yerde göreve ilk günkü heyecanla hazırlar. İşe başlarken farklı heyecanlarımız vardı, şimdi farklı. İş artık oturduğu için çalışması hem daha keyifli hem sorumluluğu daha büyük. Dolayısıyla heyecanı da daha büyük.
◊ Evet, isimsiz kahramanlar artık İstanbul’da. Burada görevleri daha mı kolay, daha mı zor?
- Terör artık klasik anlamdan (kırsal) ayrı, şehir içerisinde yapılandı. Burada görev daha zor, çünkü hedef çok ve kalleş yüzünü göstermeden çalışıyor. Belki en yakınınızda şu an bir hazırlık içerisinde ve bu dünyanın her yerinde artık bu şekilde. İstanbul dev bir kazan ve siz bu kazan içerisinde olmaması gerekenleri ayıklıyorsunuz.
◊ Peki çekimler açısından İstanbul’da olduğunuz için memnun musunuz?
- Evet, çekim kalitesi, sinema dili ve anlatım olanakları açısından çalışılması en çok arzulanan yerdeyiz. İstanbul çok güzel bir şehir ama set açısından zorlayıcı olabiliyor bazen. Zamanla yarışmasak daha kolay olurdu. (Gülüyor)
DAYI ÖRNEK OLMALI
DOĞRU OLANI GÖSTERMELİ
◊ Dayı’nın replikleri dillerde. Sizin bu repliklere eklemeleriniz oluyor mu?
- Evet, eklemelerim var. Ama Hasan Bozkırlı’nın (Dayı) dili ve anlatımıyla tabii.
◊ Bu rol size bir sorumluluk yükledi mi sizce?
- Örnek alınan her karakterin sorumluluğu var ve Dayı da sevildi, benimsendi. Örnek olmalı, güzel ve doğru olanı göstermeli.
◊ Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
- Hep sıcak bir ilgi var. Anlatırsam övünmek gibi olur ama oldukça güzel.
◊ Canlandırdığınız karakter, sosyal medyada çok konuşuluyor. Takip edebiliyor musunuz?
- Sosyal medyayı bu işle daha çok kullanmaya başladım. Elimden geldiği kadar takip ediyorum.
BU BAĞI KURMAK
KOLAY DEĞİL
Son olarak “İsimsizler” izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı?
- Hepsine teker teker selamlar ve sevgiler. Bu bağı kurmak kolay değil. Bizi daha da motive ediyor. Bu yeni serüvenimizde de yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim.
SAĞLIK VE HUZUR ÖNEMLİ GERİSİ TEFERRUAT
◊ Dizi haricinde şu an nasılsınız? Her şey yolunda mı?
- Evet, şimdilik her şey yolunda. Umarım herkesin yolunda olur. Sağlık ve huzur çok önemli, gerisi sadece süs ve teferruat.
◊ İş dışında sosyal yaşantınız nasıl?
- İş dışında genellikle ailemle birlikte vakit geçiririm.
Elektronik ve araba merakım var. İnternette onlarla ilgili şeyler araştırırım, okurum.
Film izlemek ve kitap okumak zaten olması gerekenler. Bir de ruhumu dinlendirecek yerler keşfetmeye çalışırım.
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