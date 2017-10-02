İsimsiz kahramanlar düşmana karşı tek yumruk oldular!

Geçtiğimiz sezon ülke gerçeklerini ekrana getirme misyonu ile yayın hayatına başlayan İsimsizler’in görevi artık İstanbul’da terörle mücadele. Karşılarındaki

düşmana karşı, Fatih Keskin (Uğur Güneş) ve arkadaşları ise yalnız değil bu görevde. Kurmay (Osman Wöber), Kor Yakup (Atsız Karaduman) ile beraber

karanlık güçlere karşı dimdik hayatta duran ekibin ortak noktaları vatan sevgisi.

Hande Soral ters köşe rolde!

İsimsizler’de Handan Manasoğlu olarak izleyici karşısına çıkan Soral, bu zamana kadar canlandırdığı karakterlerden farklı bir şekilde ekrana geliyor.

İsimsiz kahramanların düşmanlarından Kudret’in (Kürşat Alnıaçık) yanında görev icabı casusluk yapmak için çalışan Handan’ın ( Hande Soral ) geçen pazartesi

yayınlanan bölümde dayısı Kuşçu (Naşit Özcan) ile karşı karşıya olduğu sahne seyirci tarafından büyük merak ile takip edildi.

İsimsizler, tüm soruların cevaplarını bulacağı yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!