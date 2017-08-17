İş ilişkilerinize zarar verebilecek 6 zararlı alışkanlık

Telefona bakmak
Bir toplantı sırasında ya da karşınızdaki iş arkadaşınız size bir şeye anlatırken lütfen ama lütfen telefonunuza bakmayın. Eğer meslektaşlarınıza ve müşterilerinize önem verdiğinizi göstermek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey telefonunuzdan uzak kalmayı denemek. Eğer her 30 saniyede bir telefonunuza göz atarsanız fikirlerinizi karşı tarafa aktarmanız da karşıdan almanız da zordur. Bu sizi dünyanın en itici insanı yapar.
Sabit fikirlilik
Kendi kafanızdaki düşünceleri bir kenara bırakın ve karşınızdaki kişinin anlattıklarına odaklanın. Sizin fikirlerinizin en doğru olduğuna inanırsanız karşı tarafı dinlemezsiniz ve katılımcı olmazsınız. Bu nedenle iş arkadaşınızın ne dediğini dikkatle dinleyin ve vücut dilini izleyin. O zaman karşınızdaki insanlar size karşı çok daha rahat olabilirler.
Küfür etmek
Rahat bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz ve karşınızdaki insanları arkadaş olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak fazlasıyla küfür etmek bir süre sonra hem onları da sıkacak hem de alışkanlık haline getirdiğinizden sizi başka yerlerde de zor duruma sokacak. Bu nedenle iş yerinizde küfür etmekten vazgeçin.
Tırnak yemek
Biliyoruz farkında olmadan elinizi ağzınıza götürüyorsunuz. Bunu bir çok insan yapıyor. Ancak insanlar gergin ve güven eksikliği olan biriyle iş yapmak istemeyebilirler. Ve siz tırnak yerken biraz böyle birine benziyor olabilirsiniz. Bu nedenle bu alışkanlığınızdan vazgeçmeye çalışın.
Hatalı göz iletişimi
Göz teması kişisel iş ilişkileri için en güçlü silahtır. Konuşma sırasında jestleri bakışlarla desteklemek güzeldir. Bu nedenle biriyle konuşurken doğru göz teması kurun ve gözlerinizi karşınızdaki kişiden ayırmayın. Karşılıklı bir konuşmada karşı tarafın gözlerine değil başka yerlere bakmak size puan kaybettirir.
Konuşmaları bölmek
İkili ilişkilerde ve iş ilişkilerinde yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri de karşı tarafın sözünü kesmektir. Bu hem iş arkadaşınızı dinlemediğiniz izlenimini verir hem de sizi görgüsüz ve ukala biri yapar. Bu nedenle asla ve asla biri size bir şey anlatırken onun sözünü kesmeyin.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün