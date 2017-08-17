İş ilişkilerinize zarar verebilecek 6 zararlı alışkanlık

Telefona bakmak

Bir toplantı sırasında ya da karşınızdaki iş arkadaşınız size bir şeye anlatırken lütfen ama lütfen telefonunuza bakmayın. Eğer meslektaşlarınıza ve müşterilerinize önem verdiğinizi göstermek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey telefonunuzdan uzak kalmayı denemek. Eğer her 30 saniyede bir telefonunuza göz atarsanız fikirlerinizi karşı tarafa aktarmanız da karşıdan almanız da zordur. Bu sizi dünyanın en itici insanı yapar.





Sabit fikirlilik

Kendi kafanızdaki düşünceleri bir kenara bırakın ve karşınızdaki kişinin anlattıklarına odaklanın. Sizin fikirlerinizin en doğru olduğuna inanırsanız karşı tarafı dinlemezsiniz ve katılımcı olmazsınız. Bu nedenle iş arkadaşınızın ne dediğini dikkatle dinleyin ve vücut dilini izleyin. O zaman karşınızdaki insanlar size karşı çok daha rahat olabilirler.





Küfür etmek

Rahat bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz ve karşınızdaki insanları arkadaş olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak fazlasıyla küfür etmek bir süre sonra hem onları da sıkacak hem de alışkanlık haline getirdiğinizden sizi başka yerlerde de zor duruma sokacak. Bu nedenle iş yerinizde küfür etmekten vazgeçin.





Tırnak yemek

Biliyoruz farkında olmadan elinizi ağzınıza götürüyorsunuz. Bunu bir çok insan yapıyor. Ancak insanlar gergin ve güven eksikliği olan biriyle iş yapmak istemeyebilirler. Ve siz tırnak yerken biraz böyle birine benziyor olabilirsiniz. Bu nedenle bu alışkanlığınızdan vazgeçmeye çalışın.

Hatalı göz iletişimi

Göz teması kişisel iş ilişkileri için en güçlü silahtır. Konuşma sırasında jestleri bakışlarla desteklemek güzeldir. Bu nedenle biriyle konuşurken doğru göz teması kurun ve gözlerinizi karşınızdaki kişiden ayırmayın. Karşılıklı bir konuşmada karşı tarafın gözlerine değil başka yerlere bakmak size puan kaybettirir.

Konuşmaları bölmek

İkili ilişkilerde ve iş ilişkilerinde yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri de karşı tarafın sözünü kesmektir. Bu hem iş arkadaşınızı dinlemediğiniz izlenimini verir hem de sizi görgüsüz ve ukala biri yapar. Bu nedenle asla ve asla biri size bir şey anlatırken onun sözünü kesmeyin.