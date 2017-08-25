İş dünyası yasta

Feyyaz Berker için ilk tören, perşembe günü Tekfen Holding’in Ulus’taki merkezinde düzenlendi. Şirket çalışanlarının katıldığı törende konuşan Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit, “Sevgili Feyyaz kardeşim bu kapıdan yıllarca büyük bir şevkle girmişti, şimdi büyük bir teessürle aynı kapıdan yolcu ediyoruz. Büyük kayıp. Onun yokluğuna dayanmak çok zor” dedi.

92 yaşında vefat eden işadamının cenazesi, törenin ardından Bebek Camisi’ne götürüldü. Berker, burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.







Anma töreni

Cenaze törenine Ali Koç, Ali Gürsoy, Afet Karacan, Arzuhan Doğan-Mehmet Ali Yalçındağ, Bülent Eczacıbaşı, Can Kıraç, Caroline Koç, Cem Hakko, Çiğdem Simavi, Dalia Garih, Güler Sabancı ve İnan Kıraç da katıldı. Feyyaz Berker için mütevelli heyeti üyesi olduğu Robert Kolej’de de bir anma töreni düzenlenecek.