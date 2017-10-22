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İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Swapla ihraca karşıyız

DHA
22.10.2017 - 19:23 | Son Güncelleme:

İran, Türkmenistan gazının İran üzerinden takas (swap) yöntemiyle Türkiye’ye ihraç edilmesine olumlu bakmadığını açıkladı.

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, Türkmen doğalgazının takas yöntemiyle Türkiye’ye satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Tahran merkezli Cihan-i Sanat (Jahanesanat) Gazetesi’ne konuşan Iraki, "Türkiye, İran gazının geleneksel pazarıdır. Geleneksel pazarımız olan Türkiye’ye rakip ülke gazının takas şeklinde taşınmasına karşıyız. Fakat Türkmen gazının Azerbaycan ve Ermenistan’a takas edilmesinde bir sakınca yoktur" dedi.

TAKAS YÖNTEMİ

İran, takas yöntemiyle kuzeydoğu illerinde kullanılmak üzere Türkmenistan’dan aldığı doğalgaz karşılığı, Aşkabat adına kuzeybatı komşularına doğalgaz veriyor. Takas yöntemi, her iki üretici ülkenin taşıma maliyetini önemli ölçüde düşürüyor.

İran’ın Türkiye’ye ihraç ettiği doğalgaz miktarını mevcut hatlarla yıllık ikiÿmilyar metreküp arttırabileceğini kaydeden İranlı Bakan Yardımcısı, dokuzuncu ulusal boru hattının devreye girmesiyle İran’ın Türkiye’ye istenilen miktarda doğalgaz verebileceğini söyledi.

"CİDDİ GÖRÜŞME YOK"

Iraki, İran doğalgazının Türkiye’ye ihracının arttırılmasına ilişkin, iki ülke arasında "ciddi görüşmelerin olmadığını" sözlerine ekledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl İran’dan yediÿmilyar 705 milyon metreküp doğalgaz ithal etti.

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