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İran’a uçak seferleri artacak

Gizem KARAKIŞ
20.10.2017 - 21:53 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin, baş başa görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki ticari hacmin 30 milyar dolara çıkarılması, karşılıklı uçak seferlerinin arttırılması, gümrük geçişlerinin de kolaylaştırılması konularında uzlaşıldı.

Başbakan Yıldırım ile Cihangiri arasında özel görüşmeden sonra heyetlerarası yapılan ikinci görüşmede karşılıklı ticaretin artırılması için şu adımların atılması kararına varıldı :

- İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 2 milyonu aşması için çalışma yapılacak.

- İran’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den İran’a uçuş sayısı arttırılacak. Her iki ülkede potansiyele bakılarak yeni uçuş noktaları belirlenecek.

- İran ve Türkiye odaklı seyahat acenteleri, farklı paketler sunarak, turist sayısını artıracak.

- İran mallarının satışının sağlanması için Türkiye’de fuarlar düzenlenecek.

- İki ülke arasında karayoluyla ticaretin arttırılması için özellikle büyük araçların geçiş yapabilecekleri Gürbulak ve Esendere sınır kapıları 24 saat açık tutulacak.

Etiketler: gazetehaberleri
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