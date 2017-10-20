İran’a uçak seferleri artacak

Başbakan Yıldırım ile Cihangiri arasında özel görüşmeden sonra heyetlerarası yapılan ikinci görüşmede karşılıklı ticaretin artırılması için şu adımların atılması kararına varıldı :

- İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 2 milyonu aşması için çalışma yapılacak.

- İran’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den İran’a uçuş sayısı arttırılacak. Her iki ülkede potansiyele bakılarak yeni uçuş noktaları belirlenecek.

- İran ve Türkiye odaklı seyahat acenteleri, farklı paketler sunarak, turist sayısını artıracak.

- İran mallarının satışının sağlanması için Türkiye’de fuarlar düzenlenecek.

- İki ülke arasında karayoluyla ticaretin arttırılması için özellikle büyük araçların geçiş yapabilecekleri Gürbulak ve Esendere sınır kapıları 24 saat açık tutulacak.