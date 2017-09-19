İnternette en tehlikeli ünlü Avril Lavigne

McAfee, her yıl açıkladığı En Tehlikeli Ünlüler listesinin 11incisini açıkladı. Listede Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2017 yılı internet aramalarında zararlı internet siteleri ve yazılımlara en çok yönlendirme potansiyeli taşıyan ünlü olarak birinci sırada yer aldı. Albümleri 40 milyondan fazla satılan, Kanadanın dünya çapında en çok satış rakamına ulaşmış ikinci müzisyeni Avril Lavigne, listede zirvede yer alan ilk kadın olarak da öne çıktı. Bruno Mars, bu yıl ilk kez yer aldığı listeye ikinci sıradan girdi. Listedeki diğer ünlüler ise sırasıyla Carly Rae Jepsen, Zayn Malik, Celine Dion, Calvin Harris, Justin Bieber, Diddy, Katy Perry ve Beyonc oldu.
En Tehlikeli Ünlüler çalışmasını değerlendiren McAfee Baş Güvenlik Yöneticisi Gary Davis, Günümüz dijital dünyasında, beğenilen ünlülerin videolarını, filmlerini, müziklerini, elektronik cihazlara hızlıca indirme isteğinin, güvenlik gereksiniminin önüne geçtiğine şahit oluyoruz. İnternet kullanımında yavaşlamak, indirilebilir içeriklere ulaşırken kullanılan bağlantılara dair risklerin farkına varmak, herhangi bir linke tıklamadan önce bir kez daha düşünmek, çevrimiçi güvenlikte önemli bir unsurdur dedi.
Önceki yıllardaki araştırmalardan farklı olarak bu yıl listede ağırlıklı olarak müzisyenlerin bulunması dikkati çekti. Ünlü İsmi + free mp3 aramasının ise en çok tehlike taşıyan arama kelimeleri olduğu belirlendi.
McAfeenin 2017 yılı En Tehlikeli Ünlüler listesi şu şekilde:
1 Avril Lavigne Risk oranı: 14,51
2 Bruno Mars Risk oranı: yüzde 13,43
3 Carly Rae Jepsen Risk oranı: 13,19
4 Zayn Malik Risk oranı: 13,06
5 Celine Dion Risk oranı: 12,92
6 Calvin Harris Risk oranı: 12,48
7 Justin Bieber Risk oranı: 12,33
8 Diddy Risk oranı: 12,32
9 Katy Perry Risk oranı: 12,25
10 Beyonc Risk oranı: 12,09
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