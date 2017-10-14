İnternetin devlerine KDV yükümlülüğü geliyor

Düzenleme yasalaştığında internet üzerinde oyun, yazılım gibi hizmet veren yurtdışı kaynaklı şirketler, yüzde 18 KDV yükümlülüğüne sahip olacak. Bu alandaki toplam pazarın 2016 yılı itibariyle 1.6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Torba tasarının önceki günkü görüşmelerinde kabul edilen düzenlemeye göre, Türkiye’de işyeri ve ikametgahı olmayan ve gerçek kişilere elektronik ortamda hizmet sunanların katma değer vergisi ödemesi gerekecek. Düzenlemeyle ilgili komisyona bilgi veren Ağbal, “Mesela ben, cep telefonumdan bir program indiriyorum, bu program şu anda yüzde 18 KDV’ye tabi. Mevcut sistemde diyorum ki ben ‘Ey vatandaş, git, bunu, sorumlu sıfatıyla beyan et.’ Kimse beyan ediyor mu? Etmiyor” dedi. Yeni sistemde ise bu yükümlülüğün şirketlere geçtiğini ifade eden Ağbal, şöyle devam etti: “Diyoruz ki şimdi, nihai tüketiciye doğru Türkiye’ye yönelik devamlılık arz edecek şekilde bir hizmet sunuyorsanız, bundan sonra vergi mükellefi olacaksınız. Ben bunu takip edeceğim. Bakın, bugün diğer alanda da biz gittik mesela -ismini vermeyeyim- bir firmaya ‘Kardeşim, sen Türkiye’de kazanç elde ediyorsun. Resen seni vergi mükellefi yaptık’ dedik. Ondan sonra geldiler ve ‘tamam oturup konuşalım’ dediler.”

BOOKİNG MADDESİ

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da, düzenlemenin akla ilk etapta Booking’i getirdiğini söyledi. Booking dışında da çok geniş bir alanın bu kapsama girdiğini söyleyen Paylan, “Ne kadarlık bir ölçekten bahsediyoruz” diye sordu. Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk bu soruya, “2016 yılı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yurt içinde vatandaşlarımızın yurt dışından kartla alışveriş işlemleri toplamı 5.4 milyar lira civarında. Bunun aşağı yukarı yüzde 30’luk kısmının elektronik ortamda sunulan hizmetlere ait olduğunu varsayıyoruz” yanıtını verdi.

Düzenlemenin bir yasaklama içermediğini de ifade eden Ertürk, “Eğer belli bir dönem itibarıyla işlemlerini biliyorsak ki biliyoruz, bize ne kadar katma değer vergisi beyan edilmesi gerektiğine veya ne kadar beyan edilmiş olduğuna bakıp aradaki farkı talep edeceğiz. Bizim bütün yapmamız gereken şey, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak olacak. Yoksa vatandaşların mal ya da hizmet satmasıyla ilgili herhangi bir şeyimiz olmayacak” dedi.