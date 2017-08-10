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İnsanı bir anda geçmişin güzel günlerine götüren 6 şey

Gün içinde hafızamızı hareketlendiren birçok olayla karşılaşırız. Anlık da olsa aklımıza eskilerden bir görüntü düşer. Kalabalık bir yerde hiç beklemiyorken yüzümüze bir gülümseme gelir. Bazen kahkahalarımızı tutamayız ve etraftakilere bu nedensiz neşenin savunmasını yaparız. Zihnimiz bize en ciddi olmamız gereken yerlerde bile bu oyunu oynar. Peki nasıl?

Kaynak: Doğan Burda
10 Ağustos 2017 - 11:20:00

1- Fotoğraf albümü

Eskiden ansiklopedi boyutunda kitapçıklar dururdu salonların en baş köşesinde. Artık cep telefonlarımızı dolduruyoruz her anı yakalayarak. Ama fotoğraf sadece o anı hatırlatmaz. Öncesi ve sonrasındaki diyalogları, etraftaki kokuları ve çekildiği yeri hatırlatır. Aynı fotoğrafa defalarca bakıp hep aynı şekilde gülmemizin nedeni işte budur.

2- Tanıdık bir melodi

Trafiğin en yoğun saatinde tıkış tıkış bir otobüste olabilecek en güzel şeylerden biri, dinlediğiniz şarkının sizi çok uzaklara götürmesidir. Dış dünyayla bağlantınızı kopartıp belki bir yaz akşamına belki de romantik bir geceye sürükleyebilir sizi hafızanız. Dikkat edin, böyle sıkıcı ortamlarda gözlerinde neşe parlamaları olan kulaklıklı insanlar vardır. İşte size ışınlanma. Aslında orada değiller.

İnsanı bir anda geçmişin güzel günlerine götüren 6 şey

3- İzlediğimiz filmden bir kare

Çoğumuza olmuştur. Kalabalık bir arkadaş grubuyla yeni bir film izliyorsunuzdur. Birden ben bu sahneyi daha önce gördüm hissi gelir. Düşünürsünüz nasıl oluyor diye. Cevabı basit. Belki siz de daha önce o şekilde bisikletten düştünüz ya da ay ışığının altında sevgilinizle öpüştünüz.

İnsanı bir anda geçmişin güzel günlerine götüren 6 şey

4- Okuduğumuz bir öykü

Okuduğumuz bir öyküdeki kahramana öykünmek, zihnimizde canlandırırken kendimizi onun yerine koymak çok sık yaptığımız bir zihin oyunudur. Böylelikle öykü bizim için unutulmaz, yazar da çok yakın bir arkadaş haline gelir. Kitapların amacı da bu değil midir?

İnsanı bir anda geçmişin güzel günlerine götüren 6 şey

5- Eski mahalleden geçmek

Hafızamızdaki neşeli anların en çok ortaya döküldüğü anlardan biri de eski mahallemize yolumuzun düşmesidir. Her köşesinde ayrı bir anı biriktirdiğimiz bu yerleri eskisi gibi bulmak başka bir mutluluk verir insana. Eskiden yaşadığımız evi görmek bir anda unuttuğumuzu sandığımız neşe ve özlem diyarlarına götürür.

İnsanı bir anda geçmişin güzel günlerine götüren 6 şey

6- Bildiğiniz bir lezzet

Annanelerimizin kan ter içinde sokaktan geldiğimizde elimize tutuşturduğu böreğin ya da halamızı ziyaret ettiğimizde höpür höpür mideye indirdiğimiz limonlu kekin tadını asla unutmayız. Yıllar sonra bir gün elinize eski bir tarif geçer. Harfi harfine uygulayıp atarsınız fırına. Bir süre sonra yaptığınız keki yerken neşe içinde ayaklarınızı salladığınızı görürsünüz. Zamanda yolculuk böyledir işte.

İnsanı bir anda geçmişin güzel günlerine götüren 6 şey

Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 11:26:07
Etiketler: geçmişe yolculuk , Nostalji , Hayat
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