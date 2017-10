İnek: Kasaba gitti Süt: Stokta bitti Peynir: Zam geldi

PEYNİR, tereyağ ve yoğurt gibi süt ürünlerine ağustostan bu yana yüzde 20’nin üzerinde zam geldi. Özellikle markalı beyaz peynire 5 TL, tereyağına 8.5 TL, yoğurda ise 1 TL zam geldi. Hürriyet, pazar günü, zamları gündeme getirmiş, süt üreticileri dernekleri ise bu artışların üreticilerden değil marketlerden kaynaklandığını iddia etmişti.



Biz de konuyu süt ürünleri üreticilerine ve marketlere sorduk. Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen çiğ süt fiyatlarındaki yükselişin süt ürünlerine yansıtıldığını söyleyen Muratbey Başkanı Necmi Erol, “Ağustostan bu yana çiğ süte yüzde 18 zam geldi. Ayrıca Türkiye’deki süt sektöründeki süt miktarı da yüzde 6 azaldı. Süt azalınca talebin de karşılanması zor oldu. Sütçü para kazanmaya başladı. Zam olunca da son ürünlerin de fiyatları yükseldi. Marketler de kendi marjlarını ekledi ve satmaya başladı. Bizden 10 liraya çıkan ürün market raflarında 16 liraya satılıyor” dedi.



SÜT İNEKLERİ KESİLDİ

Şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında sütün çok olduğunu kaydeden Erol, “Çünkü bu dönemlerde hayvan meraya çıkar. Yem maliyeti de düşer. Ancak son dönemlerde geçmişteki gibi üreticiler stok yapmıyor. Bu yıl devlet, sütün çok olduğu dönemlerde süt fiyatları düşmesin diye, süt tozu teşviki vermeye başladı. Sütçüler de süt stoku yapmadan süt tozu teşvikini almaya başladı. Kimsede stok kalmadı. Süt piyasası günlük olarak belirleniyor. Ayrıca et fiyatlarının yüksek olması da süt üretimini etkiledi. Et daha fazla para ettiği için süt üreticileri hayvanlarını kesime gönderdi” dedi.



HAM MADDE ETKİLEDİ

Eker Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker de, süt ürünlerinde yaşanan fiyat artışı ile ilgili şunları söyledi: “Tereyağında yaşanan artışı ayrı tutmalı. Çünkü uluslararası piyasalarda da tereyağında artış var. Peynir özelinde bakarsak, hammadde fiyatlarına gelen zam dışında farklı bir uygulama olmadı. Çiğ süt fiyatları 1.4 TL’ye geldi. Bu da yaklaşık yüzde 18’lik bir zam demek. Peynir fiyatlarına yansıyan zam da yüzde 20 civarında. Birkaç markanın bazı ürünlerinde daha fazla zam olmuş olabilir. Ancak genele bakıldığında sadece hammadde fiyatındaki artışın yansıtıldığı görülecektir.”



TÜM MALİYETLER HESABA KATILMALI

GIDA Perakendecileri Derneği Genel Sekteri Füsun Tavas da, şöyle konuştu: “Süt ürünlerinin fiyatlarındaki artışı çiğ süt artışıyla karşılaştırılması çok eksik bir değerlendirmedir. Peynir, tereyağı ve yoğurdun maliyeti sadece çiğ sütten oluşsaydı bugün kilosu 1.40 TL ‘ye tereyağı, yoğurt ve peynir her kanaldan tüketiciye ulaşabilirdi. Maliyetin lojistik, iş gücü gibi diğer kalemlerini mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Biz yoğun rekabetin yaşadığı bir sektörün oyuncularıyız. Raflarda fiyat artışı yapmak bizim için her zaman en son çare olmuştur. Ürün üreticisinde fiyat artmadan, perakendecide fiyat artamaz.”



ZAMMIN KAYNAĞI ÜRETİCİLER

TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek de, “Süt ürünleri son dönemlerde çok ciddi zamlandı. Bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan fiyat artışları yaşandı. Süt ürünleri üreticileri ne kadar zam yaptıysa biz de yansıttık. Zammın nedenini marketler değil. Fiyat artışının kaynağı üreticilerdir” dedi.