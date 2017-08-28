İki Yalancı 8. bölüm fragmanında Duygu'nun kararı yaralacak

İki Yalancı 8. bölüm fragmanında birbirinden ilginç olaylar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Serkan ve Duygu arasındaki ilişki her geçen dakika biraz daha çıkmaza girerken, İki Yalancı 8. bölüm fragmanında alınan kararlar her iki isim için de yıpratıcı olacaktır. İşte, tüm bunların yaşanacağı İki Yalancı 8. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Duygu'ya olan aşkını açıklayan Serkan'ın kafası allak pullak oluyor. Duygu'nun davranışlarından dolayı bir türlü ne yapmak istediğini anlayamayan Serkan, Duygu'nun onu terk etmesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Alp'in hırçın davranışları ve Güngör Bey'in anlattıklarını düşünen Serkan, Alp ile ilgili bilgi toplamaya ve Duygu'yu yakınında tutmaya karar vermiştir.

Seren Hanım'ın yardım isteği ve Serkan'ın aşkı arasında kalan Duygu ne yapacağını bilemez bir halde Serkan'a sığınır. İkili birbirlerine karşı koymakta zorlansa da Duygu'nun vicdan azabı çekmemek için Alp'ten ayrılamaması ilişkilerini yeni bir çıkmaza sokar.

Ne yapacağını bilemeyen Duygu, Seren Hanım'ın yardım isteği ve Serkan'ın aşkı arasında kalıyor. Arada kalan Duygu, Serkan'a sığınıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

At yarışını kaybeden Alp'in davranışları karşısında Serkan şaşkındır. Kaybetme hırsı ile gözü dönen Alp'in ata yapabileceklerini gören Serkan, Duygu için endişelenir ve ona olanları anlatır fakat Duygu, Serkan'a inanmaz. Seren Hanım, yaşlı bakımı için bir yardım gecesi düzenler, gecenin konseptinde çiftler tango yapacaktır. Esra ile Serkan ve Duygu ile Alp dans dersleri almaya başlarlar.

Bu sırada Alp, Serkan ve Duygu arasında bazı şeylerden şüphelenmeye başlar. Bu şüphesi git gide artıp hırçınlaşınca Duygu ile kavga ederler. Aynı zamanda Naci ve Cenk de Burcu yüzünden birbirine girerler.