İki Yalancı 4. bölüm fragmanında Serkan harekete geçiyor

Alp'in, Duygu'ya evlenme teklifi edeceğini öğrenen Serkan, harekete geçiyor! İki Yalancı, heyecan dolu yeni bölümüyle 31 Temmuz Pazartesi 20.00'de Kanal D'de! İşte, İki Yalancı dizisi yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Alp, Duygu’ya evlenme teklif etmeye karar vermiştir. Bunun için kardeşi Esra’dan çok özel bir yüzük tasarlamasını ister. Bunu öğrenen Serkan deliye döner ve hemen harekete geçer. Esra ile konuşacak ilişkisini bitirecek sonrasında Duygu’ya tüm gerçeği anlatacaktır. Fakat işler hiç de planladığı gibi gitmez ve kendisini yeni bir çıkmazın içinde bulur.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Serkan, Esra, Alp ve Duygu Ağva’ya Alp’lerin yazlığına gideceklerdir. Serkan, Duygu ile biraz baş başa kalmak istediği için Naci ve Cenk’i devreye sokup Alp’in Ağva’ya gelmesini engellemeye niyetlidir. Aynı zamanda Duygu da Burcu’dan yardım alarak Esra’yı diskalifiye etmeye çalışır. Planlarında kısmen başarılı olan Duygu ve Serkan için hesaplaşma vaktidir.
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