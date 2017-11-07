İbrahim Toraman ve eski eşinin darp davasında karar: İkisi de suçlu

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan sanıklar İbrahim Toraman ile Eylem Toraman katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

'KAFAMA, YÜZÜME VURDU, BAYILDIM'

Hakim Kerim Zafer Bakay'ın, esas hakkındaki beyanlarını sorduğu Eylem Toraman, 24 Ocak 2016 tarihinde evde kucağında çocuğu varken diğer sanık İbrahim Toraman'ın saldırısına uğradığını savunarak, "Kafama, yüzüme ve vücuduma aldığım darbelerin etkisi ile bayıldım, bilincimi kaybettim. Hastaneye kaldırıldım, durumumun ağırlığı nedeniyle polise dahi gidemedim. İfadem tedavi gördüğüm hastanede alındı" dedi. İbrahim Toraman'ı yaralamadığını savunan Eylem Toraman, "Sadece bana yönelen saldırısını engellemeye çalıştım, ben kimseyi kasten yaralamadım. Sadece kendimi ve çocuğumu korumaya çalıştım. Bu nedenle hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve karşı tarafın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Eylem Toraman'ın Avukatı Nazım Zengin de, müvekkilinin olay anında sadece kendisini ve çocuğunu korumaya çalıştığını belirterek, sanık İbrahim Toraman'ın cezalandırılmasını, müvekkilinin ise beraatine karar verilmesini istedi.

'BENİM KENDİSİNE YÖNELİK EN UFAK BİR SALDIRIM OLMAMIŞTIR'

Esas hakkındaki beyanı soruna İbrahim Toraman, "Olay gününden bir gün önce uçağın kalkamaması nedeniyle Milano'dan dönemedim. Bu nedenle diğer sanıkla aramızda geçen görüşme sırasında bana bazı sözlerle hakarette bulununca telefonu kapattım. Sonraki gün sabah kahvaltı hazırlıyoruz. Kucağında çocukla dolaptan bardak alırken bardak yere düşüp kırıldı. Ben çocuğumuzun zarar görmesinden endişe ederek, 'Ne yapıyorsun. Çocuğu bırak öyle yap' diye tepki verdim. Bana, 'defol' ve benzeri sözlerle hakaret etti, fiilen saldırmaya başladı. Olaydan sonra rapor almak için sağlık ocağına gittim. Sanık avukat olduğu için olayı dilediği gibi kurgulayarak aramızdaki derdest boşanma davasında menfaat elde etmeye çalışmaktadır. Benim kendisine yönelik en ufak bir saldırım olmamıştır, beraatimi talep ediyorum. Karşı tarafın da cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İbrahim Toraman'ın Avukatı Zeynep Küçük de, müvekkilinin meşru savunma hali ile hareket ettiğini savunarak, müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan Eylem Toraman, diğer sanık İbrahim Toraman'ın kucağında çocuğu varken kendisini darp ettiği yönündeki iddiasını tekrarlayarak, "Karşı tarafın, avukat olmam nedeniyle kendisinden maddi menfaat temin etmek maksadı ile bu şekilde eylemde bulunduğum yönündeki iddiaları çirkin ve gerçek dışıdır. Ben Almanya'da avukatlık yapıyorum, aylık 20 bin Euro kazanıyorum, kendisinin parasına ihtiyacım yoktur" dedi.

Son sözü sorulan İbrahim Toraman ise, "Zaten kendisi ile 6.5 aylık hamile olduğu dönemde sırf çocuğuma sahip çıkmak için evlendim. Bu dönem içerisinde iddia ettiği şekilde kendisine şiddet uygulamadım. Zaten kendisine vursaydım ağır şekilde yaralanırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

İKİSİNE DE 'EŞE KARŞI BASİT YARALAMA' SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ

İlk haksız eylemin sanıklardan kimin tarafından gerçekleştiğinin yargılama aşamasında tespit edilemediğine karar veren mahkeme, bu nedenle sanıkların eylemde kusur oranlarının eşit olduğuna hükmetti. İbrahim Toraman'ı, "Eşe karşı basit yaralama" suçundan günlüğü 100 liradan 75 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sabıkasız oluşu gerekçesi ile İbrahim Toraman hakkındaki hükmün açıklanmasını 5 yıl süre ile geriye bıraktı.

Mahkeme, Eylem Toraman'ı ise, "Eşe karşı basit yaralama" suçundan günlüğü 70 TL'den 75 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Sanık hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Eylem Toraman'ın cezasında ertelemeye gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İbrahim Toraman ve eşi Eylem Toraman'ın 24 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar'daki evlerinde tartıştıkları, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettiği ve hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede, İbrahim Toraman'ın, "Hakaret" ve "Eşe karşı basit yaralama" suçlarından toplam 9 aydan 3 yıl 6 aya, eşi Eylem Toraman'ın da "Eşe karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi ile cezalandırılmaları isteniyordu.