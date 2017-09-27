Filmin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, yönetmeni Serdar Akar, müziklere imza atan Gökhan Kırdar ile oyuncular Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan, Ertuğrul Şakar, Yücel Erten ve Zümre Ertürk, gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.



Erhan Ufak - Cahit Kayaoğlu - Necati Şaşmaz - Ertuğrul Şakar



IRAK’TA ÇEKİYORUZ GİBİ YAPTIK



Necati Şaşmaz, şöyle konuştu: “Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle tekrar karşınızdayız. Allah utandırmasın, filmin bahtı açık olsun. Umarım herkesin beğenip gururlanabileceği bir film olmuştur. Olumlu olumsuz her türlü eleştiriye açığız. Günün cümlesi olsun: Her şey vatan için!” Şaşmaz, filmde Irak’ta geçen sahneleri de Türkiye’de çektiklerini söyledi: “Film 8 hafta gibi bir sürede çekildi. Genel olarak Antalya’da çekim yaptık. Yalnız Polat’ı filmde ilk gördüğünüz yer Erbil olacak. Erbil’de bir operasyonla başlıyor filmimiz. Kuzey Irak’a girmiş gibi yaptık.Orası özel bir bölge. Orada sadece belgesel çekimine izin veriliyor. Biz de oradaymışız gibi yaptık.”



Necati-Nagehan Şaşmaz



Film, yarın hem Türkiye’de hem Avrupa’da vizyona girecek. Ekip, İstanbul’un ardından Berlin, Köln ve Amsterdam’da seyirciyle buluşacak.

Oktay Dener - Necati Şaşmaz - Levent Çakır