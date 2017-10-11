Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Hayatta her zaman destekçilerin olacak
Bir çocuğun kendini gerçekleştirebilmesi için arkasında destekçilerinin olduğunu bilmesi gerekir. İlk destekçilerin anne ve babandır. Ne olursa olsun ilk önce arkanda onların, sonrasında diğer sevdiklerinin olduğunu bil ve hayatta herhangi bir sorunla karşılaştığında bir şeylerden kaçmak ya da saklanmak zorunda hissetme.
Kendini sev, kendine saygı duy
Her şeyden önce kendini sevmen gerektiğini unutma. Kendini seven, kendine saygı duyan küçük bir kız, içindeki gücün farkına varacaktır. Şimdiden bu güvenin tadına var ki ileride başı dik bir kadın olabilesin.
Hakkını ara
Küçük bir kız çocuğundan öte geleceğin güçlü kadınısın sen. Hayatta bazen hakkının yenilebileceği gerçeğini bil. Ancak buna ses çıkarman gerektiğini unutma. Zamanın, mekanın ya da kişinin bir önemi yok, hiçbir şeyin karşısında susma. Hakkını ara. Kimsenin seni ezmesine izin verme, unutma sen çok güçlüsün!
Kalıplaşmış tiplemeler var, hayat onlardan biri olman için seni zorlayabilir, sen istediğin kişi ol
Kalıplaşmış, herkesin tek tip bir yaşam sürdüğü insanlardan olmak zorunda değilsin. 36 beden ol, makyaj yap, saçların derli-toplu olsun gibi… Bil ki bu yargılar, yargıdan öte başka bir şey değil. Nasıl olmak istiyorsan ol ve sahip olduğun bedenle yani kendinle mutlu olmayı öğren.
Her zaman ön yargılara maruz kalabilirsin ancak sen her şeyi başarabilirsin
Dünyada kadınların erkeklerden daha güçsüz olduğu ön yargısı var. Tamamen manipüle üzerine yapılan bu yargı her konuda önüne çıkabilir güçlü küçük kızların.Yavaş yavaş bunu kabullenmeye bile başlayabilirsin ancak hayattaki zorluklar karşısında her şeyi yapabileceğini unutma.
Diğer insanlarla yarışma
Hayat, kendini diğer insanlarla yarıştıracağın bir yer değil. Kendine, kendini başkalarıyla kıyaslamak gibi bir kötülük yapma. İnsanların başarılarını alkışlamayı bil, başarısızlıklarında yanlarında olmayı da…
Oku
Güçlü olabilmek için oku, hayal gücünün gelişebilmesi için oku, kendini, dünyayı tanıyabilmek için oku. Her iki tarafın fikrini oku, fikrine en zıt düşeni de en yakın olanı da. Bil, hayat her zaman bilmecelerle gelir karşına.
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