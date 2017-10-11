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Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Tüm dünya aksini iddia ediyor olabilir ama küçük kızlar çok güçlüdür. Yapması gereken tek şey ise içindeki bu gücü keşfetmektir. Daha doğar doğmaz bir çok coğrafyada bir çok zorlukla karşılacağını bilen küçük kızların hayat hakkında bilmesi gerekenler vardır. İşte bu bilgilerden en önemlileri.

Kaynak: Doğan Burda
11.10.2017 - 14:53

Hayatta her zaman destekçilerin olacak

Bir çocuğun kendini gerçekleştirebilmesi için arkasında destekçilerinin olduğunu bilmesi gerekir. İlk destekçilerin anne ve babandır. Ne olursa olsun ilk önce arkanda onların, sonrasında diğer sevdiklerinin olduğunu bil ve hayatta herhangi bir sorunla karşılaştığında bir şeylerden kaçmak ya da saklanmak zorunda hissetme.

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Kendini sev, kendine saygı duy

Her şeyden önce kendini sevmen gerektiğini unutma. Kendini seven, kendine saygı duyan küçük bir kız, içindeki gücün farkına varacaktır. Şimdiden bu güvenin tadına var ki ileride başı dik bir kadın olabilesin.

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Hakkını ara

Küçük bir kız çocuğundan öte geleceğin güçlü kadınısın sen. Hayatta bazen hakkının yenilebileceği gerçeğini bil. Ancak buna ses çıkarman gerektiğini unutma. Zamanın, mekanın ya da kişinin bir önemi yok, hiçbir şeyin karşısında susma. Hakkını ara. Kimsenin seni ezmesine izin verme, unutma sen çok güçlüsün!

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Kalıplaşmış tiplemeler var, hayat onlardan biri olman için seni zorlayabilir, sen istediğin kişi ol

Kalıplaşmış, herkesin tek tip bir yaşam sürdüğü insanlardan olmak zorunda değilsin. 36 beden ol, makyaj yap, saçların derli-toplu olsun gibi… Bil ki bu yargılar, yargıdan öte başka bir şey değil. Nasıl olmak istiyorsan ol ve sahip olduğun bedenle yani kendinle mutlu olmayı öğren.

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Her zaman ön yargılara maruz kalabilirsin ancak sen her şeyi başarabilirsin

Dünyada kadınların erkeklerden daha güçsüz olduğu ön yargısı var. Tamamen manipüle üzerine yapılan bu yargı her konuda önüne çıkabilir güçlü küçük kızların.Yavaş yavaş bunu kabullenmeye bile başlayabilirsin ancak hayattaki zorluklar karşısında her şeyi yapabileceğini unutma.

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Diğer insanlarla yarışma

Hayat, kendini diğer insanlarla yarıştıracağın bir yer değil. Kendine, kendini başkalarıyla kıyaslamak gibi bir kötülük yapma. İnsanların başarılarını alkışlamayı bil, başarısızlıklarında yanlarında olmayı da…

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

Oku

Güçlü olabilmek için oku, hayal gücünün gelişebilmesi için oku, kendini, dünyayı tanıyabilmek için oku. Her iki tarafın fikrini oku, fikrine en zıt düşeni de en yakın olanı da. Bil, hayat her zaman bilmecelerle gelir karşına.

Her güçlü küçük kızın hayat hakkında bilmesi gereken 7 bilgi

 

 

 

 

 

 

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Etiketler: kız çocuğu , kızlar , Hayat
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