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Hedef 2 bin lira taksitli konutlar

Hürriyet Haber
17.02.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

İSTANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER), hem depreme karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak, hem de konut sahibi olmakta zorlanan orta ve alt gelir grubuna uygun fiyatlı konut sağlamak konusundaki çözüm önerilerini ‘Yaşanası Pilot Şehirler Projesi’ başlığı altında topladı. 2018’i ‘Depreme Karşı Seferberlik ve Yaşanası Pilot Şehirler Yılı’ olarak ilan eden İNDER, bu konudaki planlarını dernek üyeleriyle paylaştı.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Yaşanası Pilot Şehirler Projesi’nin ana fikrini, “Türkiye’de konuta ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’ini oluşturan orta ve alt gelir seviyesine sahip kesim için, ayda 2 bin lira taksitle alınabilecek konutların yer alacağı modern yaşam alanları” olarak açıkladı. Durbakayım, bu yaşam alanlarının ailelerin beslenme, sağlık, ulaşım, eğitim, sosyal harcama gibi gereksinmelerini de makul bedeller ile elde etmelerini sağlayacak kentler olması gerektiğine dikkat çekti. Durbakayım, pilot şehirlerdeki konutların metrekare fiyatının ise maksimum 3 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

Etiketler: gazetehaberleri , konut , taksit
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