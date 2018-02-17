Hedef 2 bin lira taksitli konutlar

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Yaşanası Pilot Şehirler Projesi’nin ana fikrini, “Türkiye’de konuta ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’ini oluşturan orta ve alt gelir seviyesine sahip kesim için, ayda 2 bin lira taksitle alınabilecek konutların yer alacağı modern yaşam alanları” olarak açıkladı. Durbakayım, bu yaşam alanlarının ailelerin beslenme, sağlık, ulaşım, eğitim, sosyal harcama gibi gereksinmelerini de makul bedeller ile elde etmelerini sağlayacak kentler olması gerektiğine dikkat çekti. Durbakayım, pilot şehirlerdeki konutların metrekare fiyatının ise maksimum 3 bin lira olması gerektiğini kaydetti.