Hayalim gerçek oldu

Konserinin ilk bölümünde duygusal şarkılar seslendiren Linet, ikinci bölümde bir sürpriz yaptı, sahneye Türk sanat müziği sanatçısı olan annesi Leyla Özgecan’la birlikte çıktı. En büyük hayalinin bu sahnede yer almak olduğunu ve bu anı annesiyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Linet, “Bu an bizim için unutulmaz olacak” dedi.

Linet’e 6 farklı dilde şarkılar söylediği bölümde Oryantal Didem eşlik etti. Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Linet, “Bu konserin görüntülerinden ‘Eylül Akşamı’ şarkısına klip çekmeyi düşünüyorum” diye konuştu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan farklı elbiselerle seyirci karşısına çıkan şarkıcı, “Kariyerimin bu en anlamlı gecesinde giyeceğim kıyafetlerin kumaşlarını Fransa’dan getirttim” dedi.



