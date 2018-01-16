Hayaletlere direndi kumara yenildi!

OTOMOTİVİN anavatanı Detroit, tam iflastan kurtulup son dönemde üzerine yapışan ‘ hayalet şehir’ imajından sıyrılıyor derken, bu kez Las Vegas kriziyle karşı karşıya kaldı. Bilmeyenler için Detroit uzun yıllardır dünyada yılın ilk otomotiv fuarını düzenleyen şehir konumunda. Yani özellikle Avrupalı ve Asyalı otomotiv devleri yeni yıla ilişkin ilk mesajlarını, yeni stratejilerini ve yeni modellerini ilk kez ocak ayının ikinci haftası düzenlenen Detroit’ten dünyaya aktarır. Bu mevsimde buz gibi olan şehrin pek cazibesi olmasa da sırf ‘ilk’ olma özelliği yüzünden Detroit uzun yıllardır hep tercih edilir.

NEDEN CES FUARI



Ama geçen yıldan itibaren Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES, Detroit’ten bu unvanı aldı. Diyeceksiniz ki ‘Ama Las Vegas’taki teknoloji, Detroit’teki otomotiv fuarı.” İşte sıkıntı da burada zaten. Teknoloji ve otomotiv iç içe geçtiği için CES geçtiğimiz yıldan bu yana artık sadece bir teknoloji fuarı olma özelliğini yitirdi. Otomotiv firmaları da son yeniliklerini artık CES’te tanıtmaya başlarken, bu sayede hem yılın ilk fuarında kendilerini gösteriyor hem de tüm teknolojik gelişmelerini sergiliyorlar.

DETROIT’E VEDA TURU

Otomotiv devlerinin CES ilgisinin bu yıl en somut örneğini Alman Mercedes ortaya koydu. Son 5-6 yıldır tüm iddialı modellerini ilk kez Detroit’ten dünyaya tanıtan Mercedes, bu yıl yeni G Serisi ile bunu son kez yaptığını resmi olarak açıkladı. Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger ile Michigan Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği süper tanıtım tam anlamıyla Detroit’e veda şeklinde gerçekleşti. Çünkü geçtiğimiz yıllarda ticari olarak daha önemli modelleri bile böyle tanıtmamışlardı. Mercedes yetkilileri Detroit’e görkemli bir şovla veda etmek istediklerini açıkça ortaya koyarken, önümüzdeki yıldan itibaren yılın ilk tanıtımını CES’te yapacaklarını resmi olarak açıkladılar. Mercedes’i emin olun diğer lüks markalar da takip edecektir. Zaten Detroit’te olmalarının önemli sebebi Mercedes’in bu fuara verdiği önemden kaynaklanıyordu. Sonuç olarak Detroit fuarı aynen devam edecektir. Tek farkı teknoloji ve lüksten ziyade, Amerika pazarının en önemli silahı olan devasa pick-up’lar ve SUV’ların gövde gösterisine sahne olacaktır. Bu yıl toplam satışlardaki payları ile Amerika için ne kadar önemli olduklarını bir kez daha gösterdiler. Zaten yeni RAM 1500, Chevrolet Silverado, Ford F Serisi ve Ranger’a gösterilen ilgi de bunu açıkça ortaya koydu. Yani iflasların, küresel krizlerin yıkamadığı Detroit’i kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas uluslararası arenada yıkacak gibi gözüküyor.

BU OTOMOBİL SINIRSIZ





DetroIt fuarının en beğenilen otomobillerinden biri Lexus’un LF-1 Limitsiz isimli konsepti oldu.İsmi ‘sınırsız’ anlamına gelen araç Japon markanın yeni Lüks Crossover segmentini simgeliyor ve gelecek tasarım dilinden de izler taşıyor.

FUARDAN NOTLAR...

AMERİKA’DA 3 BÜYÜK EVLİLİK GERÇEKLEŞİR Mİ?

DETROİT fuarında her yıl kulaktan kulağa gelecekle ilgili ilginç dedikodular aktarılır. Bu yılın en büyük dedikodusu ise Amerikan teknoloji devleri Google ve Microsoft’un Fiat Chrysler Grubu (FCA) ile Ford’u alacağı yönündeydi. Yani FCA’yı Google, Ford’u ise Microsoft’un alabileceği iddia ediliyor. Bu dedikoduları duyan bir otomotiv yetkilisi, “Apple da General Motors’u (GM) alırsa. 3 büyük evlilik gerçekleşir” yorumunu yaptı. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak otomotiv firmalarının yapması gereken yatırım miktarları artıyor. Çinliler, Japonlar ve Korelilerle rekabet etmek için böyle hamle gelir mi, mantıksız gelmedi bana…

2019’DA YENİ JETTA İLE YENİDEN ‘DOĞUŞ’





ALMAN Volkswagen’in Türkiye’de de büyük başarı elde eden modeli Jetta yenilenerek Detroit’te sahneye çıktı. 1979’dan bu yana 16 milyon adet satan Jetta’nın 7. nesli yıl sonunda Türkiye’ye gelecek. Böylece uzun süredir Türkiye’de Jetta’sız satışları gerileyen Volkswagen, 2019’da yeniden eski gücüne kavuşacak.

TÜM SORUNLARI ÇÖZERSİNİZ!





2015-2016 arasında Mercedes-Benz Türkiye Direktörler Kurulu Başkanı olan Britta Seeger, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra Mercedes’in otomobillerinden sorumlu dünya başkanı oldu. Yani Alman devin Başkanı Dieter Zetsche’den sonra ikinci önemli üst düzey yöneticisi oldu. Türkiye’yi ailesiyle karavanla gezmek isteyecek kadar çok seven Seeger’ı darbe girişimine havalimanında yakalanması etkilemişti. O dönem ‘bu yüzden Türkiye’den ayrıldı’ yorumları yapılsa da doğrusu önemli bir pozisyona gelmesiydi. Detroit fuarında ayaküstü görüştüğüm Seeger, daha bir şey sormadan kulağıma eğilip çok samimi bir şekilde, “Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek güçlü bir ülke. Buna canı gönülden inanıyorum” dedi.

İŞTE VURAL AK’IN FORD GT’Sİ





FORD GT, Detroit’te yine en dikkat çeken modeller arasındaydı. Sadece 500 adet üretilecek GT’yi Türkiye’den sadece 1 kişi satın alabildi. O kişi de Intercity’nin ve İstanbul Park’ın patronu Vural Ak’tı. Öğrendim ki meğer sergilenen araç Vural Ak’ın sipariş verdiği otomobilmiş. 1967 LeMans yarışlarında zafer elde eden Ford GT40’ın pilotu Dan Gurney anısına üretilen bu Ford GT ’ 67 Heritage Edition için 2.1 milyon Euro ödeyen Vural Ak’a, haziranda teslim edilmesini bekliyor. Ak, otomobilleri ‘Motor Festivali’nde kullanılacağını açıklamıştı.