Hayalet kurul

TÜRKİYE’DE şeker piyasasını düzenlemek için kurulan Şeker Kurulu adeta hayalet kurula döndü. Geçtiğimiz yıl görev süreleri biten kurul başkanlığı ve üyeliklerine bir yıldır atama yapılmadı. Kurula atama yapılmaması nedeniyle piyasada sıkıntıların baş gösterdiğine dikkat çekiliyor. 2001 yılında çıkarılan 4634 sayılı Şeker Kanunu’yla kurulan Şeker Kurulu, Şeker Kurumu’nun karar organı niteliğinde bulunuyor. Biri başkan ve biri başkanvekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan kurulda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra sektörden de temsilciler bulunuyor. Kurulun ayda minimum iki kez toplanması gerekiyor. Olağanüstü toplantı yapma yetkisine de sahip olan kurulun oy çokluğuyla aldığı kararlar, Şeker Kurumu’nca ilgililere duyuruluyor. Hiçbir atama olmadığı için, Şeker Kurulu’nun web sayfasındaki üyeler ve başkan bölümü de uzun süredir boş bulunuyor.

BİRÇOK GÖREVİ VAR

Şeker Kurulu’nun Türkiye şeker piyasasına ilişkin birçok görevi bulunuyor. Yasaya göre, şeker talebi doğrultusunda şeker kotalarının kanun kapsamında yer alan tüm şirketlere tahsisi görevi Kurul’a ait. Sektördeki oyuncular üretimleri, kurulun belirlediği rakamlara uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlü bulunuyor. Kapasite artırımı ve yeni fabrika kurulabilmesi için de, Kurul tarafından kota tahsis edilmesi gerekiyor. Bir başka deyişle şirketlerin, kuruldan izin ve kota temin etmeksizin kapasite artırım amaçlı yatırım yapmaları mümkün bulunmuyor. Piyasanın kurallar çerçevesinde çalışıp çalışmadığının denetimini de Şeker Kurulu yapıyor.

DENETİMSİZLİK ARTTI

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Şeker Kurulunda atama yapılmamasından kaynaklı sektördeki denetimsizliğin arttığını kaydetti. Akay, şunları söyledi: “Bilindiği üzere Şeker Sektörü Şeker Kurumu tarafından oluşturulan bir kurul tarafından yönetiliyordu. Şeker Kurulu Türkiye’de şeker sektöründe kotaları varıncaya kadar hem sektörü düzenleme hem de denetleme konusunda faaliyet yürütüyordu ama bir senedir şeker kuruluna atama yapılmadı. Şeker Kurulu’na atama yapılmadığı için şeker sektöründe denetimsizlik maalesef ön plana çıkmaya başladı. Şeker fabrikalarının bu denetimsizlik karşısında yapacak bir şeyi yok. Bu denetimsizlik işinden nişasta bazlı şeker üreten firmalar kota harici de üretim yapmak suretiyle yararlanmaya başladılar Bundan dolayı da biz ve Bizim gibi şeker fabrikaları da şeker satışlarında bu manada sorunlar yaşanmaya başlandı.”