Havada 'Berlin' savaşı

ALMANYA’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin’in iflası, havayolu şirketlerini birbirine düşürdü. Air Berlin, şirketin en büyük hissedarı Abu Dhabi havayolu şirketi Ethiad Airlines bu hafta ödemesi gereken 50 milyon Euro’yu havale etmeyince, iflas başvurusu yaptı. Air Berlin Başkanı Thomas Winkelmann, Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt’i arayıp iflas vermek zorunda olduklarını açıkladı. Başbakan Angela Merkel, koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’le görüşerek, seçim kampanyasının ortasında ve tatil döneminde Air Berlin yolcularını ortada bırakmamak için krize çözüm yollarını görüştü. Lufthansa Havayolları Başkanı Carsten Spohr, Air Berlin şirketinin bir bölümünü almaya hazır olduklarını belirtti. Kartel Dairesiyle sorun yaşanmaması için pazarlığa Easyjet havayolu da dahil edildi.



150 MİLYON EURO

Alman hükümeti yolcuların ortada kalmaması için Air Berlin şirketine hava trafiğini gelecek üç aylığına garanti altına alacak 150 milyon Euro kredi güvencesi verdi. Hükümet seçim kampanyasının ortasında yüzbinlerce tatilcinin ortada kalması riskine girmek istemedi. Easyjet’in rakibi İrlanda şirketi Rynair, Alman hükümetinin 150 milyon Euro kredi vermesinin serbest rekabet kurallarına uymadığını eleştirdi. Air Berlin Havayolu şirketinin paylaşımında kendisi dışarıda kalan Rynair, Federal Kartel Dairesi ve AB Komisyonu nezdinde itiraz edeceklerini açıkladı. Rynair şirketi sözcüsü Robin Kiely, iflası sahte iflas olarak niteledi, bunun arkasında Lufthansa’nın borçsuz bir Air Berlin şirketini devralması planının yattığını söyledi. Şimdi Brüksel’deki Rekabet Dairesi Air Berlin’in geleceğine karar verecek.



ORTADA KALMAYACAK

Air Berlin’in iflas vermesi yolcular için ne anlama geliyor? Air Berlin konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçici iflas dilekçesi verdiklerini, bu nedenle davaya rağmen seferlerin planlı olarak devam edeceğini açıkladı. Açıklamada satın alınmış biletler geçerli denildi ve yolcuların halen bilet almaya devam edeceği vurgulandı. Air Berlin yönetimindeki Eurowings seferlerinin de devam edeceği belirtildi.



SONUÇLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

LUFTHANSA’dan dün yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Air Berlin, yeniden yapılandırılmasına devam edebilmek için geçici iflas başvurusunda bulundu. Lufthansa, havayolunun yeniden yapılanma çabalarını Alman hükümeti ile birlikte desteklemektedir. Aynı zamanda, Air Berlin’in Eurowings ve Austrian Airlines’tan aldığı tüm uçakların eskisi gibi çalışmaya devam etmesi sağlanacaktır. Lufthansa, Air Berlin Group’un bazı bölümlerinin devralınması için görüşmeler yapmakta ve ek personel alabilme olasılığını araştırmaktadır. Lufthansa, bu görüşmeleri başarıyla sonuçlandırmayı amaçlamaktadır.”