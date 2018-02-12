Hastalıkla mücadelede aşı riski

“Özellikle kamuda çalışan veteriner hekimlerin hayvan hastalıklarıyla mücadelede bir gelenekleri vardır. Veteriner hekimler tek tek evleri dolaşarak hayvanları aşılamak zorundadır. Kanunda da bunun için aşılama ücretleri vardır. Bir teşvik olsun diye çok düşük miktarlarda hekimlere ücret ödenir. Bu ücretler 2017 başında küçükbaşlarda 25 kuruş, büyükbaşlarda da 75 kuruştu.

Sayın bakanımız bunu kaldırdı. Bakanlık bu ücreti pas geçebilmek için geçen yıl ücretin 75 kuruş olmasına rağmen bu yıl bir onayla 1 kuruşa indirdi. Sayın Bakanla defalarca konuştuk. Bunun yerine somut adımlar atılsın istedik, bu ücret nasıl ödenecek, şu an bu ücretin nasıl ödeneceği konusu muallakta.

CİDDİ PROBLEM YAŞANIYOR

Taşrada veteriner hekimler köye gidiyor, aşı yapıyor para alıyor. Doğu’da bir kaç ilde üreticiler ve veteriner hekimler arasında ciddi problemler yaşanmaya başladı. Sayın Bakanımıza bu durumu somutlaştırmaları gerektiğini defalarca söyledik.

Aşılama kampanyaları Mart ayı içerisinde başlayacak o zamana kadar bu durum somutlaştırılmadığı takdirde 2018 yılında hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi riskler yaşanır. Oradaki veteriner hekimler ve teknisyenler mesaiye uymadan sabah erken saatlerde köylere gider, köylü işlerine dağılmadan önce hayvanlarını aşılar ve geri döner. Bir özveriyle hem de üç beş kuruş teşvik parası alarak bu işi yüz yıldır böyle devam ettirirken Sayın Bakanımız ‘bundan sonra üreticiden para almayacaksınız’ dedi. Yerine nasıl bir düzen getirileceği konusunu havada bıraktı.

MANEVİ OLARAK YIKTILAR

Özlük hakları da iyileşmedi, ‘parayı ben karşılayacağım’ dedi nereden, nasıl karşılanacak bunu da somutlaştırmadı. Bugüne kadar Tarım Bakanlığı’nda çalışan 8 bin veteriner hekim ve 11 bin serbest veteriner hekimin mücadelesi sonucu hem sığır vebası hem şap gibi diğer hastalıklarda son 2-3 yıldır ciddi azalma söz konusuyken şimdi veteriner hekimler özveriyle çalışmayacak. Sabah mesai saatinde işe gelecek, görev kağıdı imzalanacak görevine gidecek. Veteriner hekimler artık bir fedakarlık göstermeyecek, çünkü meslek 1 kuruşluk meslek haline getirildi. Konu maddiyat değil, mesleği manevi anlamda yıktılar.

CİDDİ RİSKLER OLUŞTURACAK

Bunu düzenleyemediğiniz takdirde 2018 yılı umarım olmaz ama hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi riskler oluşturacak. Bugün şap hastalığı dediğimiz hastalık tedbir alınmazsa üretimde düşüşlere neden olabilecek bir hastalık. Yüz hayvan olan besi işletmesinden karkas başı 270 kilogram et üretirsiniz. Bu işletmeye bir şap hastalığı geldiği zaman et üretemezsiniz. Bunun yanında tedavi için harcayacağınız para da ayrıca zarara uğratır.”