Hangi devlet MLP Sağlık’a ortak oldu

HALKA arz için 1-2 Şubat’ta talep toplamaya başlayan ancak bunu 6 Şubat’a kadar uzatan Liv Hospital ve Medical Park hastanelerinin sahibi

MLP Sağlık Hizmetleri’nin sonuçları açıkladı.

Halka arz fiyatı 19 lira olarak belirlenen halka arzda 5 bin 352 yatırımcıdan 89 milyon 191 bin 659 pay talep toplandı. Halka arz edilen ve ek satışa sunulan payların tamamı satıldı. Payların yüzde 83.6’i yabancı kurumsal yatırımcıya, yüdze 8.2’si yerli kurumsal yatırımcıya kalan yüzde 8.2’si de yerli bireysel yatırımcıya satıldı. Dikkat çeken ise Singapur Maliye Bakanlığı’na ait ‘egemen servet fonu’ Temasek Holdings’in MLP Sağlık Hizmetleri’nin yüzde 15.71 hissesini alması oldu.

Dünyanın en büyük 12. servet fonu olan Temasek Holdings, Singapur hükümetinin sahip olduğu bir ulusal servet fonu olarak nitelendirilebilen, devlete ait bir şirket. 1974 yılında kurulan servet fonunun portföyü, finans hizmetleri, telekomünikasyon, medya ve teknoloji, ulaştırma ve sanayi, yaşam bilimleri ve tarımsal ticaret, tüketici ve gayrimenkul, enerji ve kaynaklar ile çok sektörlü fonlar gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Temasek’in, Singapur, New York ve San Francisco’da başta olmak üzere 10 global merkezi bulunuyor. Potrföyünün yıllık getirisi ise 275 milyar dolar.

Yüzde 5’ten fazla pay alan diğer yatırımcılar ise şöyle; İngiliz Genesis Investment yüzde 11.62 pay aldı. Yine İngiliz Charlemagne Capital yüzde 10.26, İngiliz Carrhae Capital yüzde 8.29, İngiliz Alliance Berstein yüzde 6.98, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs yüzde 5.80, Birleşik Arap Emirlikleri’nden East Capital de yüzde 5.34 pay sahibi oldu.

1.3 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ

MLP Sağlık Hizmetleri’nden (MLP Care) yapılan açıklamaya göre ise yurt içinden ve yurtdışından yüksek kaliteli yatırımcıların ilgi gösterdiği halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde, her bir payın fiyatı ise 19 lira olarak gerçekleşti. Bu rakamla MLP Care’in toplam piyasa değeri de 3 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Halka arz edilen şirket paylarının yaklaşık yüzde 83,5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 8,2’si yurtiçi kurumsal ve yüzde 8,2’si ise yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı ek satış dâhil, yüzde 36,15’e ulaşmış oldu. Ancak yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu MLP Care’in BİST’te işlem görmeye başlayacağı 13 Şubat 2018 itibariyle halka açıklık oranı 35,01 olacak. Buna göre işlem görmeye başlayacağı tarih itibariyle şirketin piyasa değeri ise 3 milyar 952 milyona ulaşacak.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, "Yurtiçi ve yurtdışından gelen talebin toplam büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. En büyük ilgi ise Birleşik Krallık’tan gösterildi. Bu ilgi hem şirketimize hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveninin bir göstergesi. Bu nedenle çok mutluyuz” dedi.